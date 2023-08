Desde ministras del PSOE hasta Bildu: la cacería contra Mazón acaba en ridículo

La izquierda encendió el ventilador para ‘hacerle un Rubiales’ al presidente con su foto con las gimnastas, pero el vídeo de la escena demuestra lo contrario: no hubo machismo

Una simple foto sacada de contexto sirvió para que la izquierda intentara ‘hacerle un Rubiales’ al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Es decir, que lo pusieran como ejemplo de “machismo”. Desde la vuelta del PP a la Generalitat Valenciana, ahora en coalición con Vox, la izquierda mira con lupa cualquier gesto o palabra para intentar venderlo como “machista”, uno de sus argumentos preferidos. Y la foto de unas gimnastas arrodilladas era la oportunidad perfecta para desatar la cacería contra Carlos Mazón.

Así, la imagen de la recepción en el Palau de la Generalitat de las gimnastas y el equipo técnico de la selección española que ha participado en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica realizado en Valencia corrió como la pólvora entre los dirigentes de izquierda para tachar a Mazón de “machista”. Una periodista lanzó la acusación de “foto machista” sin contrastar el contexto y se agarraron todos a su supuesta noticia.

A las acusaciones de dirigentes habituales como el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, del ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, con calificativos como “vergüenza de derecha” o “ejercicio de machismo”, o de la portavoz del PSPV, Rebeca Torró, se sumó como si les hubieran dado la orden dirigentes del PSOE nacional y ministras como la valenciana Diana Morant con un “Mazón no está a la altura”.

Es Vd una ministra del gobierno de España, no una tuitera troll.

Respete el cargo, por favor. https://t.co/fOrvD41Gkm pic.twitter.com/LoG6W4qbki — Borja Sémper (@bsemper) August 31, 2023

Y en un ejercicio de paroxismo hasta el portavoz de Bildu, Óskar Matute, salía a atacar a Carlos Mazón y daba lecciones con un “lo de estos gobernantes si es vivir ajenos a la realidad del tiempo presente. Y, lo peor, no verán nada reprobable”. El portavoz de un partido que llevaba terroristas en las listas electorales, surrealista todo.

Pero el vídeo que distribuyó el PPCV sobre la escena completa los dejó a todos en ridículo. En el vídeo se ve como en protocolo le dicen a las gimnastas que se agachen y que lo hagan de rodillas -en gimnasia no pueden posar de cuclillas y lo hacen así- y como el propio Carlos Mazón expresa que “me sabe mal que estén arrodilladas”, “no puede ser”, “así no podéis estar” o que “vamos a hacernos otra foto”. No hubo comportamiento machista sino todo lo contrario. Pero a la cacería de la izquierda le da igual, nadie ha borrado o rectificado sus comentarios. Que la realidad no te estropee tu cacería del día.