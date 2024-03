A Yolanda Díaz se le rebela un sector de Compromís en vísperas de las europeas

El bloque soberanista valenciano hace campaña contra Sumar y acusa al partido de "bloquear" la consulta a la militancia.

El ciempiés morado de Yolanda Díaz puede perder una pata en las elecciones europeas con el partido soberanista valenciano haciendo campaña en contra. Se acercan los comicios y Compromís no ha decidido todavía si concurrirá dentro de Sumar como sí lo hizo en las elecciones generales. Es más, una facción de la coalición nacionalista está siendo muy crítico con la alianza del movimiento morado y se opone firmemente a concurrir con ella.

El bloque soberanista Més Compromís, del que forman parte Joan Baldoví, y la esfera más joven de la coalición, ha emprendido una campaña contra Yolanda Díaz. La militancia critica que "ni siquiera sabemos qué dice del acuerdo entre Compromís y Sumar porque ni siquiera lo hemos votado", ha denunciado la diputada de Las Cortes Valencianas, Mónica Álvaro. Desde al menos hace dos meses, han intentado recoger firmas hasta conseguir una representación del 10% del total para abrir a votación y que sea la militancia quienes decidan la opción de si concurrir a las europeas en el grupo de la dirigente comunista.

Desde el partido Més Compromís denuncian un supuesto "intento de bloqueo" de la consulta sobre la alianza. Sin embargo, la versión oficial de la coalición es que "no hicieron bien el procedimiento" y por ello "no hay nada registrado", apuntan fuentes de la organización a ESdiario.

La relación entre Compromís y Sumar está al límite del precipicio, "rota" o "dinamitada" como aseguraban la pasada semana Baldoví y el senador Enric Morera. Ya se generó la misma disputa interna el 23J, presentando desde el origen unas discrepancias con Yolanda Díaz que se han ido agravando con actuaciones como la aprobación de la ampliación del puerto, por no votar a favor de incluir el derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución o por un supuesto favoritismo del Gobierno "a Ayuso" a la hora de soterrar túneles pasantes. El descontento creció, asimismo, al ver cómo finalmente Yolanda Díaz no les otorgó portavocía en el Congreso y perdieron la voz que antes representaba Joan Baldoví. Pese a que están atados en el Congreso, en el territorio valenciano, en cambio, el apoyo de Compromís hacia Sumar cada vez es visiblemente menor. También rechazaron la implantación de la marca Sumar en la Comunidad Valenciana y mucho menos diluirse en sus siglas. Ese fue un punto del pacto entre los nacionalistas y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, un acuerdo que ahora recibe críticas por parte del sector soberanista. De hecho, en la última gira de Yolanda Díaz antes de las Fallas, Compromís no asistió a ninguno de los actos de Sumar en las tres provincias.

La alternativa, seguir la dirección de sus 'primos' isleños de Més Mallorca. Dando por hecho que tienen la entera necesidad de aglutinarse con otros partidos si quieren obtener alguna representación, proponen aliarse con Ara Repúbliques junto a Esquerra Esquerra, Bildu y el BNG. La afinidad con estos partidos ya se ha dejado ver anteriormente con el apoyo al BNG en las elecciones gallegas y un Joan Baldoví reprimido que no se mojó por apoyar a Yolanda Díaz en Galicia sin llegar a pedir el voto para el BNG con tal de evitar generar más conflicto. También con Esquerra o con Bildu cuando reconocidos militantes han participado en las concentraciones del Día de la Diada en Cataluña o de la mano de Otegi en el País Vasco.

El líder de Compromís ha asegurado que "la negociación aún está abierta" y que se están produciendo conversaciones tanto con Yolanda Díaz como con Ara Repúbliques. El objetivo, en palabras de Baldoví, es "situar un valencianista en Europa" y para ello tantearán qué coalición les puede otorgar un puesto en la cabeza de la lista para obtener representación en el parlamento europeo.

Con los antecedentes del 23J, la duda se mantiene y crece el descontento manifiesto por los militantes de Més Compromís hacia Díaz. Y para apaciguar el mar revuelto que traen las europeas y evitar engordar más los enfrentamientos internos que ya tenían, la organización de la coalición nacionalista concederá la consulta a la militancia una vez que se hayan escuchado las ofertas y se conozcan las oportunidades en cada alianza, según avanzas fuentes del partido a este diario.