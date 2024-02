Yolanda Díaz, de gira por la Comunitat sin partidos con quien Sumar

Yolanda Díaz viajará como la última hoja de un árbol a Valencia, Elche, Alicante, Orihuela y Villena para desarrollar la marca Sumar sin Compromís ni EU, solo con posibles náufragos morados.

Atrás quedaron los tiempos de sintonía entre Compromís y Sumar, cuando Joan Baldoví y el entonces alcalde Joan Ribó recibían en Valencia con los brazos abiertos a quien denominaban su "amiga", Yolanda Díaz. La coalición plurinacional emprenderá este sábado una gira por la Comunidad Valenciana para implementar la marca en el territorio valenciano, pero Compromís se desliga totalmente y no acompañará a Díaz.

La integración de Compromís en Sumar para las elecciones generales ya levantó ampollas internas. Y si algo dejaron claro los nacionalistas valencianos es la intención de no dejarse comer en su propio territorio. La condición explícita fue mantener la marca Compromís que sí funcionaba en Valencia y entonces les llevó a formar parte de los gobiernos en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia.

Ahora, desde la oposición, esta visión se sigue manteniendo. La fusión en las siglas de Sumar no contenta a nivel autonómico, aunque de cara a las elecciones europeas no cierran esa puerta. Finalmente, tanto Compromís como EU, no formarán parte de la gira que Yolanda Díaz pretende llevar a cabo entre febrero y marzo en las tres provincias valencianas.

Así, Yolanda Díaz arrancará el desembarco territorial viajando como la última hoja de un árbol a Valencia, Elche, Alicante, Orihuela y Villena. Ya no habrá foto conjunta entre los líderes de Compromís junto a Yolanda Díaz como sí se dio en la campaña electoral del 23J. Tampoco asistirá EU y únicamente es factible que sumen algunos náufragos morados del ya extinguido Podemos en búsqueda de un rescate.

Díaz se estrenada con doblete este sábado 24 de febrero, primero en Valencia en el espacio social Ca Revolta y después en Elche en el casal Jaume I. Sin embargo, Compromís está enfocado en su refundación. Iniciativa, el partido de Mónica Oltra y Aitana Mas que apoyó concurrir en la candidatura de Yolanda Díaz a través de una consulta a la militancia, no asistirá ya que ha convocado ese mismo sábado una Asamblea General.

Posteriormente, el viernes 1 de marzo, acudirá a Alicante a la sede de UGT, el sábado 2 a Villena en la sede Verdes de Europa, y cerrará la torné en Orihuela el sábado 2 en la sede Cambiemos.