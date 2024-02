El día en el que el PSPV "presionó" a À Punt

El PSPV que ahora acusa a Mazón de "presionar" a la televisión pública también protagonizó una escena en la que su entonces presidente de la Diputación se encaró con un equipo de À Punt

El PSPV que ahora acusa al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de "presionar" a À Punt a raíz de la conversación filtrada en un vídeo, también protagonizó una idéntica escena hace dos años, incluso más subida de tono, en 2022. El entonces presidente de la Diputación, Toni Gaspar, se presentó como víctima de la censura mediática de la televisión pública y mantuvo un encontronazo público. Ambos, además de haber sido presidentes provinciales, comparten la misma queja en cuanto al trato y la visibilidad en la televisión valenciana.

Los socialistas atacaron al presidente publicando la pasada semana un vídeo de una conversación privada de Mazón con un equipo de À Punt antes de grabar una entrevista: "A ver si no me dejáis para después de los anuncios como siempre", le dijo Mazón a la reportera en Fitur. El vídeo, extraído por los socialistas "de forma fraudulenta" y "dolosa", según ha denunciado con posterioridad À Punt en un comunicado, les ha servido para acusar a Mazón de "presionar". El portavoz del PSPV, José Muñoz, interpretó el comunicado de À Punt como que las "presiones" ya "son una realidad".

Lo que olvidan los socialistas valencianos y especialmente José Muñoz, es que su compañero de partido que ahora se sienta a su lado en el hemiciclo de Les Corts, es que Toni Gaspar reprendió también a un equipo de À Punt.

"¡Vengo yo y te vas!"

La presentación del cartel de Fallas de la Diputación de 2022 acabó por convertirse en un plató de televisión al estilo Sálvame cuando Gaspar alzó la voz y se encaró con el operario por presuntamente no grabarle.

El cámara tomaba recursos del diseño de Paco Roca cuando Gaspar trató de acaparar la atención de los medios situándose delante del cartel. En ese momento los informadores de À Punt se retiraron con intención de grabar desde otro ángulo.

Un hecho que debió de herir el ego del presidente, pues al parecer esperaba ser entrevistado y su reacción no fue otra que reprender al trabajador. "Vengo yo y te vas", le espetó. "La censura no existe desde hace muchos años", continuó Gaspar. "Además, no es la primera vez que lo hacéis", arguyó. Sin dejar tiempo para la réplica, ofendido y con un tono al alza acusó al medio de estar censurándole. ¿Esto también fue "presionar"?

El episodio de alta tensión obligó al expresidente provincial a enmendar su conducta. Un día después del 'rifirafe', Toni Gaspar y la reportera se intercambiaron un pin como símbolo de paz durante la emisión en directo de una entrevista.