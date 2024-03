El palo de Ruth Lorenzo a Nebulossa por su 'Zorra' para Eurovisión

La cantante y presentadora del Benidorm Fest 2024 ha dado su opinión sobre la candidatura de Nebulossa, el grupo ganador y representante de Eurovisión para este año.

Con la celebración del Festival de Eurovisión 2024 en el horizonte, el dúo Nebulossa sigue poniendo a punto 'Zorra', la canción que representará a España en el festival que este año se celebra en Suecia. Desde que el pasado mes de febrero el dúo valenciano ganara el Benidorm Fest 2024, Mery Bas y Mark Dasousa, los componentes de Nebulossa, se han mantenido ajenos a toda la polémica y todas las opiniones que se han dado sobre su canción 'Zorra'.

Han sido muchas las personas que han opinado y criticado 'Zorra', aunque Nebulossa también se ha encontrado con varios defensores. La última en dar su opinión sobre la canción que representará a España en Eurovisión el sábado 11 de mayo ha sido Ruth Lorenzo, la presentadora del Benidorm Fest 2024 y una artista que ya sabe lo que es actuar en el festival de la música europea, pues lo hizo en 2014 con 'Dancing in the rain'.

La dura y clara opinión de Ruth Lorenzo

La artista murciana no ha tenido ningún reparo a la hora de hablar sobre la canción de Nebulossa, un tema que aunque "a mí la canción me gusta", siente que "vocalmente está floja". Algo en lo que el dúo valenciano va a tener que trabajar mucho antes del 11 de mayo, ya que como explica Ruth Lorenzo: "En Eurovisión la gran mayoría de artistas que se suben a ese escenario tienen un registro vocal importantísimo".

Ruth Lorenzo, sobre Nebulossa y Zorra: “Vocalmente está floja, no puedes basar tu canción en un mensaje ni en una escenografía” pic.twitter.com/AHhJxlkUsr — alexgmoral (@alexgmoral) March 7, 2024

Para Ruth Lorenzo, el mensaje está bien, pero "no puedes basar tu canción solo en un mensaje, y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía". A pesar de todo, Ruth Lorenzo no solo ha lanzado críticas contra 'Zorra', también la ha alabado y ha intentado explicar el sentido de la canción: "Tiene puntos fuertes, está chula, no está mal... Ella es de una generación en la que la mujer era muy zorra... Mary viene de una generación donde la mujer estaba muy tachada todo el rato. Puedo comprender desde dónde está escrita".

Además, la cantante murciana ha valorado todo el impacto que la canción de Nebulossa ha estado teniendo y sus posibilidades en el festival: "Al parecer, en Europa está gustando bastante, pero depende de la actuación en directo. Si eres inteligente y sabes cómo funciona el sonido, harás algo inteligente".