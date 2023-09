Josep Vicent Navarro: "La AVL no cumple ni su propia ley de creación"

“Confiamos en que Mazón dé oficialidad a los títulos de valenciano de Lo Rat”. El elegido presidente de Lo Rat Penat da su visión sobre la cultura valenciana y los retos de la institución.

Josep Vicent Navarro i Raga es el nuevo presidente de Lo Rat Penat, la institución centenaria del valencianismo cultural, tras 27 años de dirección de Enric Esteve. Josep Vicent Navarro, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Historia del Arte, empresario del arte y las antigüedades, es miembro del Consell Valencià de Cultura y ha sido promotor de varias iniciativas culturales del valencianismo. Ahora asume el reto de dirigir Lo Rat Penat y conversa con ESdiarioCV sobre la cultura valenciana, el peso valenciano en España, la polémica de la AVL y la normativa de la RACV o qué espera del nuevo gobierno valenciano.

-Lo Rat Penat es una institución que nació para aglutinar las distintas sensibilidades del valencianismo y que ha pasado por diferentes etapas ¿Qué retos se marca con esta presidencia?

-Lo Rat Penat nace hace dos siglos, en el siglo XIX, y estamos en el siglo XXI. Las raíces son Teodoro Llorente y Constantí Llombart, dos personajes preocupados por su tierra, por su pueblo, por su lengua y por su cultura, que se unen y vienen de diferentes estratos sociales y de diferentes profesiones. Pero se unen con una finalidad común, y eso es lo que queremos que ocurra en Lo Rat Penat en el siglo XXI.

Lo Rat Penat tiene que ser capaz de mover el interés y las fuerzas de todos los valencianos, independientemente de donde vengan. Digo, independientemente de dónde vengan, incluso a nivel político, da igual que la gente sea de izquierdas o de derechas o de centro, sólo que quiera defender la cultura y la lengua valenciana, y subrayo la lengua porque es quizá lo más atacado.

En la cultura hay un consenso general de que tenemos una cultura propia que hay que defender, que hay que fomentar y que hay que expandir. Ahí está todo claro, y luego tenemos el problema de la lengua. ¿Cuál es el problema de la lengua? Una asimilación por parte del catalán que no se para ahí. Quieren convertir a la sociedad valenciana en una sociedad tan enferma y degradada culturalmente como la sociedad catalana.

Nosotros somos una sociedad que defendemos una cultura abierta en la que hacemos cultura en valenciano y en castellano sin ningún problema, y además no tenemos ningún problema con ningún otro pueblo de España, algo totalmente diferente a lo que le ocurre a los catalanes que utilizan la lengua y la cultura como factor de división.

-Pero hay un aspecto que no es menor a la sociedad catalana. Bastante unida la valenciana no es tanto, sobre todo en el sentimiento

-Depende en lo que te fijes. Fíjate dónde están las empresas catalanas hoy en día, todas fuera de Cataluña, o los miles de catalanes que han tenido que emigrar de Cataluña por la presión insoportable del nacionalismo fascista catalán. Eso no es una sociedad unida. Claro, si tú coges al enemigo y lo tiras de tu tierra, y haces todo lo posible porque no pueda vivir allí, si tú haces que una persona no pueda educar a sus hijos en lengua castellana en Cataluña y se acaba yendo, pues al final, quienes están unidos, son los que hacen ruido.

¿Después de estas elecciones? El resultado es desfavorable para nuestra tierra teniendo un PP que necesita para poder gobernar al PNV que posiblemente tenga otras ambiciones, y después un PSOE que depende de los independentistas catalanes

-Vamos al contexto nacional, a nadie se le escapa que vamos a una situación de alianzas que pueden ser poco favorable para los valencianos.

-Los valencianos no pintamos nada en este contexto nacional. Te diría: Houston tenemos un problema ¿Después de estas elecciones? El resultado es desfavorable para nuestra tierra teniendo un PP que necesita para poder gobernar al PNV que posiblemente tenga otras ambiciones, y después un PSOE que depende de los independentistas catalanes. Este es un gran problema que vuelve.

-Y qué esperan del nuevo gobierno valenciano del presidente Carlos Mazón

-El PP hizo una serie de promesas, una era la oficialización de los títulos de valenciano de Lo Rat Penat, y otra la oficialización de la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana. Carlos Mazón nos da confianza y ahora estamos un poco a la expectativa.

Consideramos que el nuevo gobierno para actuar defendiendo la lengua valenciana es mucho mejor, evidentemente que lo que ha ocurrido hasta ahora, con 8 años de Botànic, que han sido ataques continuos a la lengua valenciana y marginación a todo el sector valencianista y a una gran parte de la sociedad.

En el caso de Vicente Barrera ocurre exactamente lo mismo. Vicente Barrera es un conseller que conoce perfectamente la problemática de la de la lengua y la asimilación por parte de la cultura catalana de lo que es la cultura valenciana. Yo traté con él en en los tiempos de pandemia, cuando el Botànic intenta hacer un plan de recuperación de la cultura valenciana en el que se dejaba fuera tanto al mundo taurino como a todas aquellas actividades culturales o fiestas que tuvieran que ver con el carácter religioso y a todas las actividades que realizan las entidades valencianistas.

Hablé con el mundo taurino y a partir de ahí entablamos una pequeña relación. He podido hablar con él y yo creo que tanto el presidente Mazón como su vicepresidente y conseller de Cultura son dos personas valencianistas y que lo van a demostrar. Hay que darles tiempo.

-A la gente joven le cuesta acercarse a instituciones como Lo Rat Penat y sin embargo el catalanismo se ha vestido de una pátina de modernidad y juventud, con grupos en catalán que triunfan entre los jóvenes

-Muchos de Valencia desconocen la existencia de grupos en valenciano porque no se ha dado a ningún grupo valencianista la oportunidad de actuar. Es tan sencillo porque lo que está en marcha es la programación cultural del Botànic. Espero que eso cambie porque lo que tienen los jóvenes como oferta cultural es lo que se ha programado desde el punto de vista del catalanismo.

Además, está la llamada normalización lingüística y el adoctrinamiento en las escuelas. Hay un profesorado que piensa que el catalán y el valenciano son la misma lengua y cultura, y muchos que no lo piensan callan para evitar que los echen, y no transmiten a los jóvenes que se acerquen a la Real Academia de Cultura Valenciana, a entidades valencianas o actividades culturales como por ejemplo Sant Vicent Ferrer.

-¿Y cuál es su opinión de la Academia Valenciana de la Lengua?

-Primero fue una solución, que no académica, sino una solución tomada por los partidos políticos en un determinado momento por la presión del Gobierno catalán y por el interés que tenía el Gobierno de España de poder entablar relaciones y poder gobernar en España cediendo a esas exigencias.

En aquella época gobernaba el PP y aquella Academia Valenciana de la Lengua, no se sabe de qué lengua, ya nació totalmente escorada hacia el catalanismo y a una parte de catalanismo bastante radical. De la composición de los 21 académicos, 17 eran catalanistas y defensores de la unidad de la lengua ,y cuatro sólo del sector valencianista, que luego tampoco han sido especialmente dirigentes defendiendo el valencianismo.

Pero bueno, era una Academia quizá más light de lo que ha ocurrido o como se ha ido desarrollando a lo largo de estos 20 años. En lugar de ir asimilando el lenguaje habitual y la tradición literaria valenciana y la lexicografía valenciana, la AVL lo que ha ido haciendo es apartándola.

De hecho, ya en los primeros meses de creación de la Academia, el académico de más prestigio dentro del ámbito cultural y literario de la lengua valenciana, el poeta Xavier Casp, se va totalmente decepcionado por los ataques y por la eliminación del de lo o de la ch.

De aquellos momentos, ahora todavía ha ido la cosa bastante a peor, y en los últimos años la Academia Valenciana de la Lengua es que no es respetada por nadie. Prácticamente la sociedad no la conoce. El mundo del valencianismo la rechaza totalmente y en este momento hay cerca de 400 escritores que escriben en lengua valenciana con Normes del Puig o de la Real Academia de Cultura Valenciana que están al margen totalmente de lo que dictamina la AVL.

Y en los últimos años del del Botànic tampoco se ha respetado la AVL porque han seguido al pie de la letra la normativa del Institut d’Estudis Catalans que todavía pedía más y la AVL no ha hecho más que intentar acercarse a esa normativa.

-Es cierto que la solución es difícil porque la AVL está recogida en el Estatuto y no puedes eliminarla

-Lo que no se puede es ir en contra de la sociedad y de la historia, no se puede decir que algo es obligatorio y que hay que seguir las normas de una única Academia que no respeta ni su propia creación. El propio dictamen de la AVL y su ley hablan de idioma valenciano y de su normativa, pero no se ha reflejado la forma de entender el valenciano, sus formas, ni una normativa básica para el pueblo valenciano con la forma de hablar del pueblo valenciano. Hay que estudiar legalmente qué hacer con la AVL, a los políticos se les vota para que cambien las leyes y busquen soluciones.

Sobre La polémica que ha salido salpicado el conseller de Educación, José Antonio Rovira ¿Qué opinión le merece a usted?

Yo creo que el conseller de Educación ha dicho lo que piensa él y lo que piensan muchísimos valencianos, que la última palabra en cuanto a la lengua valenciana no la tiene la AVL, entre otras cosas, porque la AVL ni siquiera reconoce la existencia de la lengua valenciana. Eso es lo que ha dicho, otra cosa es que actualmente haya una legislación vigente, que pueda vincular a los miembros del Gobierno valenciano a usar esa normativa, pero ellos tienen un compromiso social con una buena parte de la sociedad valenciana de cambiarlo. Lo llevaban en su programa y tienen que acabar con la intrusión catalanista y con el ataque a la lengua valenciana que se está perpetrando desde una institución como es la AVL.

-Para finalizar, coméntenos en qué momento está la literatura en lengua valenciana

-Tengo aquí al Messi del valenciano, Antoni Ruiz Negre, el premio escritor nacional de lengua valenciana, que es un autor de teatro y de novela reconocido tanto en Valencia como en toda España y además su obra se ha traducido a varios idiomas. Es un autor muy interesante, pero que para el catalanismo y las instituciones valencianas no existía.

También tengo El Viage y Saïdia, dos obras de autores más jóvenes en valenciano. Esta es la parte que se censura y que se margina de la cultura y de la lengua sólo porque escriben con normas de la Real Academia de Cultura Valenciana, normas que están codificadas y recogidas desde hace muchos años, y que tuvieron una cátedra de lengua valenciana que creó el padre Fullana en la Universidad hasta que llegaron los catalanistas, la eliminaron y crearon las cátedras de filología catalana.