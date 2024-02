Víctimas del incendio de Londres visitan a afectados del incendio de Campanar

El incendio de la torre Grenfell se produjo el 14 de junio de 2017 y en él perecieron 72 personas. El fuego comenzó por un fallo en un electrodoméstico y se propagó rápidamente.

Una delegación de la asociación de víctimas y familiares de los afectados por el incendio en el edificio Grenfell de Londres de 2017 han visitado Valencia para mostrar su solidaridad con los damnificados por el fuego en el edificio de Campanar del pasado jueves, pero también han lanzado un mensaje: "hace siete años que decimos que estos edificios son peligrosos".

El incendio de la torre Grenfell en Londres se produjo el 14 de junio de 2017 y en él perecieron 72 personas. El fuego comenzó por un fallo en un electrodoméstico y se propagó rápidamente por el revestimiento del edificio. El incendio en la Torre dei Moro de Milán ocurrió de manera parecida, aunque en este caso no hubo víctimas. Todos estos edificios tienen algo en común, los materiales de construcción que se utilizaron, altamente inflamables, que propiciaron la rápida propagación del fuego.

Así lo cuenta Hamid Ali Jafari, una de las víctimas de aquella tragedia en la que perdió a su padre, que lamenta que en estos siete años no ha habido mucho progreso en la regulación sobre este tipo de construcciones con revestimiento.

En su caso, ha señalado que desde el gobierno: "Se está haciendo algún progreso, pero no mucho. Los edificios de hasta 18 metros pueden tener ese tipo de revestimiento, pero ahora con el ejemplo de España vemos que no afecta porque el fuego igual puede llegar rápidamente".

"El gobierno tiene que tomar alguna acción para que se retire este material, y después tienen que pensar en todas estas empresas que están sacando beneficios. No se trata de los beneficios, se trata de la vida de las personas", ha subrayado. Y ha agregado: "No queremos más desgracias. Los europeos y las autoridades deben unirse para detener estos edificios".

Jafari ha destacado la organización de la atención a las víctimas en el caso de València y ha expresado su deseo de poder reunirse con los afectados, después de poder visitar el nuevo edificio en el que se están quedando en Safranar.

En Grenfell "fue un caos". "No sabíamos donde ir. No vimos autoridades locales alrededor en el momento del fuego. Yo estuve con mi familia, mi madre, mi hermana, mi esposa y mi hijo durante 10 días en un polideportivo. Estuvimos durmiendo en el suelo durante 10 días", ha relatado, al tiempo que ha recordado la angustia de la búsqueda de su padre. "No sabíamos qué hacer, dónde vivir, dónde ir", ha lamentado.

La delegación, formada por varias víctimas y su abogada, está visitando València durante estos días de la misma manera que ya visitó otro edificio incendiado de similares características en Milán (Italia). Este martes por la mañana se han acercado a la rotonda frente el edificio de Campanar a dejar unas flores en recuerdo de las víctimas.

También afectados por el incendio de Milán, que ocurrió en 2021 y no dejó víctimas mortales aunque sí cuantiosos daños materiales, se han solidarizado con los afectados en València. "La triste similitud renueva nuestro dolor y el deber de luchar juntos para prohibir estos desastrosos materiales de construcción", han escrito en redes sociales.