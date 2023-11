La vicepresidenta reclama a Sánchez que pague ya el dinero de la dependencia

Camarero lamenta la "situación heredada de los centros de menores" y asegura que se va a trabajar para garantizar a niños y adolescentes "lugares seguros donde vivir sin violencia".

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno que ingrese el 50% de la financiación de la Ley de Dependencia que le corresponde esta normativa, aunque en 2023 apenas haya contribuido un 23%. Por ello, ha criticado que el Botànic no "reclamara" esta cantidad y ha defendido "pintarla" en el presupuesto.

Camarero ha defendido "hacer más con menos", pero sí ha argumentado el por qué se ha incluido la previsión del pago de la dependencia que corresponde al ejecutivo central según la ley del 2006 y que ningún Gobierno de España ha pagado nunca a la Generalitat.

"El año que viene vendré y diré que no me han hecho ni caso, probablemente", ha admitido la vicepresidenta, pero ha subrayado que, de esta manera, se ha "reconocido que nos tienen que pagar". "Espero que esta vez me hagan caso", ha agregado.

Respecto al resto de las cuentas, Camarero ha defendido que la prioridad es "pagar" aquello que ya estaba presupuestado y las deudas que ha afirmado que ha dejado el Botànic. Del gobierno anterior, ha criticado varias de sus medidas, como el Plan Convivint, que ha calificado como una "gran mentira".

PSPV-PSOE y Compromís han acusado a la vicepresidenta de contar con ingresos "ficticios" e "ilusorios" para sus cuentas.

El 10% del presupuesto de la Generalitat a Bienestar Social

Las cuentas de la conselleria para el año 2024, crecen un 0,9% más que en el ejercicio anterior y alcanzan los 2.811 millones de euros, lo que supone el 9,46% de las cuentas globales de la Generalitat.

Se trata, ha asegurado, de unos presupuestos que incrementan el gasto en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia sobre las mujeres; que hacen posible la creación de plazas en todos los recursos; que aumenta también la partida de atención a la dependencia "para reducir las listas de espera por la desidia y las luchas internas del Botànic", y en los que se prioriza la construcción de vivienda pública, las ayudas para que los jóvenes puedan alquilar una vivienda o la rehabilitación de estas.

La vicepresidenta segunda ha iniciado la presentación refiriéndose al incremento de cerca de un 40% del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia sobre la mujer, que pasa de 26,3 a 36,7 millones de euros, que se centrará en reforzar los recursos asistenciales a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

Así, ha explicado que se está llevando a cabo una línea estratégica para mejorar la atención en la Red de Centros Mujer de la Comunitat Valenciana, con un presupuesto para estos centros que sube cerca de 4 millones de euros, en concreto de 9.047.214 euros en 2023 a 12.960.317 euros para el próximo año.

Inspecciones en los centros de menores

De esta manera, se refuerza el personal de estos recursos "de manera considerable", al pasar de 196 a 237 profesionales, y se va a poner en marcha un nuevo Centro Mujer en Elche, según ha apuntado Camarero. La totalidad del presupuesto destinado al área de Igualdad y Diversidad de la Conselleria asciende a un total de 77 millones de euros, alcanzando un crecimiento del 10,74% con una subida de 7,5 millones.

En su intervención, la vicepresidenta segunda ha destacado la importancia que tiene para el Consell la familia "como núcleo de nuestra sociedad", algo que, ha afirmado, "se refleja en los presupuestos para el departamento de Familia y Servicios Sociales que contemplan una partida de 1.163 millones de euros para el próximo ejercicio".

Camarero ha mostrado su preocupación por la "situación heredada de los centros de menores" y ha asegurado que se va a trabajar para garantizar a las niñas, niños y adolescentes "lugares seguros donde vivir sin violencia, sin agresiones, pero también un lugar digno y un desarrollo de su vida que les permita tener el futuro que merecen".

Para ello, se han comenzado ya a realizar inspecciones en estos centros, tanto del estado de mantenimiento de las instalaciones, "que en muchos casos es lamentable y que ha provocado situaciones muy preocupantes que han sido ya corregidas", como de los protocolos de gestión y funcionamiento, con el ánimo de "cambiar y mejorar aquello que funciona mal y que no se vuelvan a producir los lamentables hechos del pasado".

Por otra parte, la partida de infraestructuras sociosanitarias cuenta con 409 millones de euros, un 1 % más que el presupuesto anterior. Con este objetivo, se está analizando la situación y el estado real de algunas actuaciones pendientes de ejecutar y, entre otros proyectos, Camarero ha anunciado la futura Ciudad Sociosanitaria en Orihuela que dará "cobertura a todos los municipios de la Vega Baja".

Ayudas a la vivienda pública

Otro pilar fundamental de estos presupuestos, ha señalado, se dirige a garantizar el "acceso a la vivienda y la ampliación del parque de vivienda pública".

Según ha explicado Camarero en su intervención, el presupuesto en esta materia asciende a 385,6 millones de euros, con un incremento de casi un 6% de las inversiones, hasta los 306 millones de euros, los programas de rehabilitación de vivienda que alcanzan los 73,5 millones y los fondos europeos con 157,4 millones de euros.

Las políticas en esta materia girarán en torno a 4 ejes fundamentales: el impulso y refuerzo de las ayudas públicas al alquiler de vivienda; impulso y refuerzo de las ayudas públicas al alquiler de vivienda para jóvenes; promoción de acuerdos con entidades financieras para garantizar, con el aval de la Generalitat, la adquisición de la primera vivienda; y la gestión de incentivos y bonificaciones en IRPF por la adquisición de primera vivienda para jóvenes.

El elefante parió un ratón

Desde el PSPV-PSOE, Rosa Peris ha considerado que "el elefante parió un ratón": "A la grandilocuencia de sus palabras le acompaña el raquitismo en los presupuestos". En este sentido, le ha señalado que "no hay ni una sola idea nueva ni ningún programa ni acción prevista ya en los presupuestos anteriores".

Igualmente, ha acusado a Camarero de "dejar colgados de la brocha" a los ayuntamientos, ya que ha señalado que "para acuerdos con los consistorios solo prevé 12 millones de euros" cuando ya tienen "comprometidos más de 50 millones de euros". Por ello, ha calificado las cuentas de "ficticias".

Por parte de Compromís, Nathalie Torres, ha calificado de "ilusorios" los ingresos de las cuentas que ha presentado Camarero porque han incluido 1.340 millones que esperan recibir del gobierno central en "conceptos que el estado no ha reconocido". En este sentido, ha señalado que los presupuestos son "basales": "Sin el vigor necesario para mantener unos servicios públicos sociales de calidad".

Igualmente, le ha retraído a la titular de Igualdad la "falta de transparencia" en dependencia y ha augurado que serán necesarias ampliaciones de crédito para pagar la Renda Valenciana d'Inclusió. También ha lamentado la "enmienda a la totalidad" al Plan Convivint y le ha reprochado el "recorte en diversidad" que, asegura que "relata la desconfianza en las entidades LGTBI"; y las bajadas de presupuesto para programas relacionados con el pueblo gitano.

Durante la réplica, Camarero ha reprochado a PSPV y Compromís que "no se han enterado que están en la oposición" y les ha retraído los "discursos antiguos, trasnochados y con clichés" que considera que han tenido que realizar al "darse cuenta" de que ha "subido el gasto social" en estos presupuestos.

Respecto a los ayuntamientos, ha manifestado: "Todos los compromisos se van a abonar, sin mentiras, sin trampas y sin falsas expectativas. No digamos a un alcalde que va a tener cinco centros, sino digamos qué centro van a tener".