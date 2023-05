Visto para sentencia: Catalá y Mazón frente a una izquierda en ataque de pánico

La campaña del 28M llega a su final con los populares en la ola del cambio y el Botànic en una estrategia de ataque al PP con Puig publicando un vídeo donde da a Mazón por ganador

Visto para sentencia. Ya no hay vuelta atrás. Acaba la campaña electoral y sólo queda que los ciudadanos se pronuncien en las urnas el próximo 28 de mayo. En un final de campaña intenso y raro con las acusaciones de compra de votos de por medio -incluido hasta latin kings- salpicando al PSOE, el PP llega con los sondeos de cara y el mensaje de la ilusión por el cambio y la izquierda, especialmente el PSPV de Ximo Puig, en pánico con un mensaje de ataque a un PP que ya tratan de ganador.

El propio Ximo Puig en sus cuentas de redes movía un vídeo el último día de campaña donde ya daba a Carlos Mazón como ganador y se inventaba un futurible de un año de gobierno de la derecha en la Generalitat Valenciana. En clave totalmente negativa, el PSPV se ha refugiado en el “miedo a la ultraderecha” para movilizar a sus votantes el último día de campaña frente a un mensaje de propuestas.

El PP, por su parte, ha cerrado campaña en el jardín del turia, el punto de partida donde María José Catalá dijo hace un año que empezaba su recorrido a la alcaldía. Y como ha asegurado la candidata a la alcaldía de Valencia: “antes de horas de ir a votar la izquierda ya se ha convertido en oposición, ya ejercen como lo que son: oposición”.

Catalá, acompañada del candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha desplegado un mensaje positivo destacando que el PP no ha hecho una campaña en negativo: “no hemos usado ninguna imagen de nadie ni hemos salido a criticar a nadie. No hemos hablado de nadie, sino de lo que importa a Valencia”, una indirecta a la izquierda y sobre todo a la campaña del PSOE, centrada en desacreditar a Catalá.

La candidata del PP a la alcaldía ha señalado que “en el PP no salimos a empatar, ni a sumar o restar o a ver si somos decisivos. Somos los únicos que salimos a gobernar. Los que confíen en nosotros saben que vamos a hacer lo que dijimos, que nadie nos va a condicionar porque nosotros gobernamos para todos estamos por encima de ideologías”.

Esteban González Pons, fiel a su estilo, ha ironizado con el lema del PSOE, “los socialistas dicen vota lo que piensas, el problema es que en la papeleta no se pueden poner tacos. Y eso vamos a hacer, votar lo que pensamos, el problema es que a ellos no les va a gustar” y usando un trabalenguas ha indicado “El desensanchizador que desensachice buen Mazón y Catalás y será”