María José Catalá ya gobierna Valencia que “volará alto y recuperará su luz”

“Quiero que Valencia sea la capital cultural del Mediterráneo”, señala la nueva alcaldesa que recupera la joya de la corona del PP como sucesora de Rita Barberá

En un pleno sin sobresaltos y como estaba previsto, María José Catalá ya es alcaldesa de Valencia y recupera la joya de la corona del PP que durante 24 años estuvo en manos de la incombustible Rita Barberá. Catalá ha recibido los 13 votos de los concejales del PP y ha sido proclamada alcaldesa como se esperaba, en minoría sin acuerdo con Vox, en su objetivo de gobernar en solitario.

“Hoy valencia empieza un nuevo lienzo”, ha subrayado la alcaldesa en un discurso con referencias a muchos valencianos ilustres, es especial a Joaquín Sorolla del que se cumple el centenario de su muerte, prometiendo que Valencia será la capital cultural del Mediterráneo.

La alcaldesa, que ha jurado en valenciano, ha prometido que la semana que viene aprobará volver a la denominación bilingüe, recuperando el termino Valencia en castellano, y estudiando el término en valenciano, para ver si es València o Valéncia.

Catalá ha comenzado recordando sus antepasados familiares tanto en el Grau como en l’Horta, y dejano claro que “nunca me ha ofendido que me digan alcaldesa de Torrent -uno de los ataques de la izquierda-, Torrent me enseñó a ser alcaldesa y Valencia a ser madre”.

Una Valencia que cuide lo pequeño y ambicione lo grande

La nueva alcaldesa ha dejado claro que “Valencia está por encima de siglas y de todo” y que “hay que cuidar de lo pequeño y ambicionar lo grande. Creo que en una Valencia sensible, amable y ambiciosa” y ante la polémica de las últimas horas, ha indicado “ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género ni ninguna lección en esta materia”.

Entre las prioridades que ha destacado, “un plan de choque pata acabar con el colapso de licencias, impulsar viviendas públicas y desbloquear los PAIs pendientes” y que “no haya ninguna persona durmiendo en la calle, la imagen que más duele”.

María José Catalá ha defendido una Valencia “donde nuestros mayores se sientan acompañados y atendidos, educación gratuita de 0 a 3 años y elegir colegio, acabar con la suciedad con un plan de limpieza efectivo, cuidar el arbolado y las zonas infantiles, poner más agentes en la calle y desarrollar una movilidad que deje de ser un foco de tensión, sin caprichos e improvisaciones”.

El Cabanyal y la Malvarrosa serán la segunda transformación de Valencia y llevará el Jardín del Turia al mar, reivindicando soterrar las vías del tren. Asimismo, Catalá defiende hacerse valer y escuchar en España gobierne quien gobierne y ha defendido la ampliación del puerto, el canal de acceso y túnel pasante.

María José Catalá ha concluido defendiendo que “ha vuelto la política sana que abraza la moderación lejos de ataques personales, la del respeto y la sensatez”, que su lema es “trabajar, persistir y esperar”, que no hay mayor honor que el reto de ser alcaldesa de Valencia y se ha acordado de su familia, de su padrino político Vicente Soria, de Carlos Mazón y de Esteban González Pons, dando las gracias a todos los valencianos que votaron su proyecto como otras opciones.