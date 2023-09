El Ayuntamiento de Sevilla en alerta ante un posible segundo ciberataque masivo

Los sevillanos temen por el robo de datos personales, como cuentas bancarias, tras el ataque de unos hackers al sistema informático del Consistorio, cuyas consecuencias pueden ir más allá.

El ciberataque sufrido este pasado martes en el sistema informático del Ayuntamiento de Sevilla tiene a las autoridades y ciudadanos en vilo. El grupo de hackers holandeses conocido como LockBit han conseguido romper la seguridad y bloquear todo el sistema, por lo que el temor crece ante el posible robo de datos personales, principalmente en lo que se refiere a los números de las cuentas bancarias, ya que muchos residentes tienen recibos domiciliados, en los que aparece toda esta información.

La página web no responde y tampoco los trabajadores del Ayuntamiento pueden usar el sistema cuyos datos han sido encriptados con un programa dañino (rasomware o secuestro de datos), según ha explicado este jueves el alcalde sevillano, José Luis Sanz. El regidor ha señalado que "en principio" los autores del ciberataque "no han robado datos" y ha defendido que, en estos momentos, la "prioridad" del Consistorio "no es recuperar el sistema cuanto antes" sino hacerlo "con las mayores garantías posibles".

En un ejercicio de clara transparencia aclaramos:



🔘Los sevillanos pueden estar tranquilos. Estamos trabajando con seguridad y garantías. Vamos a incrementar el presupuesto para digitalización y ciberseguridad.



🔘 Trabajamos en el análisis de lo sucedido.



🔘Se ha informado… https://t.co/wPD0lf1L2C — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) September 6, 2023

El alcalde lanza mensajes de tranquilidad a la población y, aunque están a la espera del informe definitivo, parece que no han conseguido sustraer la información, pero reconoce el alcance del ataque de los piratas que "sí han logrado encriptar" algunos para impedir que los pueda usar los cerca de 5.000 trabajadores del Ayuntamiento. "La suerte que hemos tenido es que los datos bloqueados eran de un servidor antiguo del que había una copia de seguridad en uno nuevo" ubicado en las dependencias de la Policía Local de Ranilla.

Temor por un segundo ataque 'letal'

Según ha trasladado el alcalde existe en estos momentos un miedo mayor y los trabajos se centran en impedir que, tras el bloqueo, lleguen consecuencias aún peores. Sanz ha sido advertido por las fuerzas de seguridad y por los expertos en esta materia de que lo habitual en estos casos es que los ciberdelincuentes ejecuten un primer "ataque trampa" para "dos o tres días después, cuando te has confiado, hacer un ataque masivo en el que ya sí roban todos los datos".

Así lo ha detallado Sanz, que ha reconocido las "molestias" que este ciberataque está ocasionando a los ciudadanos y al propio Ayuntamiento, donde previsiblemente no se podrá celebrar este viernes 8 de septiembre la Junta de Gobierno al no poder firmarse los expedientes de manera electrónica. "Es un desastre y un despropósito", ha abundado el alcalde, que ha sido contundente en cuanto a la petición de un rescate de hasta cinco millones de dólares por parte de los ciberdelincuentes: "No hemos dedicado ni un segundo al asunto del rescate".

El asunto está siendo tratado e investigado por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), con quien se trabaja de forma conjunta, así como por la Policía Nacional.