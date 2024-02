El 'pata negra' del tomate de España crece en Málaga y no lo catan en Francia

Uno de los mejores tomates del país es el 'Huevo Toro' del Valle del Guadalhorce, que se subasta cada año en una elevada puja. Una delicia al alcance de pocos, pero no es por su precio.

De gran tamaño, un rojo intenso, carnoso, con una textura cremosa, un perfecto equilibrio de sabor entre la acidez y el dulzor y cargado de antioxidantes. Así es el tomate de la variedad 'Huevo Toro' que se cultiva en el corazón del Valle del Guadalhorce, más concretamente, en los municipios malagueños de Coín y Alhaurín el Grande, y que sólo el que lo haya probado tiene la seguridad de que estamos hablando del mejor tomate de España.

Aunque a lo largo y ancho de la geografía española se cultivan multitud de variedades de excelente calidad, este tomate no tiene comparación y existen motivos que lo avalan. Antes de explicarlos, cabe destacar que es un producto fuera del alcance de la mayoría de los consumidores, ya que no sale mucho más lejos de los mercados comarcales o provinciales, en este caso de Málaga. Esto se debe a la extrema delicadeza del 'Huevo Toro', que suele pesar entre 300 y 600 gramos (aunque puede alcanzar un kilo de peso), y presenta una piel suave y fina, casi imperceptible, lo que lo hace muy sensible a cualquier golpe.

No llega a Francia, es 'kilómetro cero'

Así que hay que buscarlo en las tiendas próximas a su lugar de origen y en los mercados de esta comarca del Guadalhorce, ya que ni mucho menos soportaría las cadenas de envasado y distribución a los lejanos mercados europeos, ni tampoco a Francia, ahora que desde el país vecino atacan a los productos españoles y cuestionan su calidad. Y es que los más exquisitos y delicados se degustan en el entorno cercano o en algunos restaurantes donde el 'Huevo Toro' es una estrella de la carta, y además sólo en temporada, en este caso de julio a octubre.

La mayoría de los tomates que se exportan todo el año son de otras variedades más resistentes cultivadas en invernaderos en su mayoría y, aunque no tiene comparación con este Huevo Toro que crece sólo al aire libre, cuentan con el aval de calidad de generaciones de agricultores dedicados a extender este fruto que llegó, según la mayoría de las investigaciones, por primera vez a Europa desde América por Andalucía.

El tomate 'más caro' y más sabroso

Pero centrándonos en este tomate del Guadalhorce que nos ocupa, las razones por las que decimos que el 'Huevo Toro' es el mejor de España están basadas en las opiniones de profesionales de la gastronomía del máximo nivel, desde cocineros con estrella Michelín a críticos culinarios, que cada año participan en una cata para elegir el mejor lote del año y en subasta ha llegado a alcanzar esta última edición de 2023 un precio de 1.900 euros.

Y es que las características del Huevo Toro son únicas por su aspecto, grande y con algunas grietas (y de ahí su nombre), por su suave aroma, su textura carnosa y poco leñosa casi sin semillas, y su sabor equilibrado. Pero también porque es una 'fuente de salud', su color rojo intenso revela su alto contenido en licopeno, lo que le confiere a este fruto un alto poder antioxidante.

Un ejemplo es la nota de esas catas: "Es un tomate de textura suave, carnosa y húmeda. Elegante y redondo en boca con un equilibrio perfecto de acidez-dulzor y una persistencia media. De aromas ligeros a hierbas fresca". Pero en el ámbito coloquial es como comer jamón vegetal y no necesita ni sal ni aceite, solo es todo un placer.

El tomate que se hizo famoso

El Huevo Toro ha pasado de ser un desconocido que se consumía en los hogares de los vecinos de este fértil valle malagueño a ser admirado por el sector de la restauración y el propio consumidor, gracias a la labor de promoción y difusión en la que se implicaron los propios agricultores, que recibieron el respaldo de instituciones como la Diputación de Málaga y su marca Sabor a Málaga, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del Guadalhorce y, sobre todo, por la apuesta del Ayuntamiento de Coín a través de uno de sus concejales, Antonio González, que se empeñó en que el 'Huevo de Toro' se hiciera famoso.

Y lo consiguió, porque González dio voz a los numerosos agricultores de Coín y del Guadalhorce (en su mayoría pequeñas huertas familiares, algunos muy activos como la familia Hevilla) , y sabiendo del potencial de un producto que conocía muy bien porque su familia es hortelana y él mismo ha trabajado en el campo, organizó eventos que fueron determinantes para catapultar a la fama a este delicioso tomate, que ahora cuenta con una asociación propia.

Donde encontrarlo y a qué precio

Uno de esos actos es la cata-concurso y posterior subasta que se realiza cada año enmarcada en las fiestas patronales de agosto en Coín, donde los más renombrados chef y críticos gastronómicos eligen el lote del 'Mejor Tomate Huevo Toro' entre las cosechas que llevan los vecinos y a mano alzada se celebra una puja que ha llegado a superar los dos mil euros. Pero no hay que asustarse porque ese no es su precio real en el mercado, ya que la mitad de la cantidad se destina a un colectivo vulnerable y aquí la solidaridad entra en juego. Lo encontraremos a un precio muy asequible.

Así que para comprobar si la afirmación de que el tomate 'Huevo Toro' es el mejor de España hay que desplazarse hasta esta comarca del interior de la provincia de Málaga, que es una 'despensa' de excelentes hortalizas y frutas. Las opciones para el que quiera disfrutar de la huerta más auténtica son: acudir al mercado que abre cada domingo en Coín donde llegan los productos directamente de los productores de la zona; en las tiendas locales; o una propuesta más animada es asistir a sus fiestas de mayo y agosto, donde presumen de gigantescas verduras y frutas en su concurso hortofrutícola.

Ganadores del concurso de Coin, con el equipo de gobierno.