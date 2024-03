El arzobispo de Valladolid, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha experimentado cambios significativos en su liderazgo. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido como el nuevo presidente de la CEE para el cuatrienio 2024-2028. Sustituye al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Argüello obtuvo 48 votos en la primera votación .

.@MonsArguello en sus primeras palabras como presidente de @Confepiscopal resalta el ejercicio de escucha que hay que hacer ante la sociedad actual: “especialmente de pobreza afectiva y material” pic.twitter.com/AaCIvK0ATY — Of. Información CEE (@prensaCEE) March 5, 2024

Argüello fue el prelado más votado en el sondeo preliminar y no vinculante celebrado el lunes y este martes se ha confirmado. En total, 49 obispos españoles eran elegibles para la presidencia. Desde 2022, el Dicasterio de los Obispos no permite que sean elegidos para el cargo de presidente ni vicepresidente obispos mayores de 75 años. Además, se recomienda encarecidamente que no sean seleccionados aquellos prelados que cumplirán esa edad dentro del mandato.

Por otro lado, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha sido designado como vicepresidente de la CEE. Cobo fue elegido en segunda votación con 39 votos. Además, en el sondeo preliminar y no vinculante celebrado previamente, Cobo fue el segundo prelado más votado, con 13 votos.

Los únicos cargos que no se renuevan en esta ocasión son los del secretario general, César García Magán, y el vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ambos quinquenales y cuya renovación suele celebrarse en la plenaria de noviembre.

Estos cambios en la dirección de la CEE marcan un nuevo período de liderazgo en la Iglesia católica en España. Tanto Argüello como Cobo asumen roles cruciales en la toma de decisiones y la representación de la Iglesia en el país.

Es previsible que el nuevo presidente viaje a Roma durante el presente semestre para reunirse con el Papa Francisco y también es posible que se reúna con el jefe del Estado, el Rey Felipe VI y con el Gobierno.

Felicitaciones del presidente Mañueco

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado de manera inmediata al arzobispo de Valladolid por su nombramiento al frente de la Iglesia española. Lo ha hecho en un post de X en el que le traslada su "más cordial enhorabuena" y le ofrece "toda la colaboración" de la Junta en su nuevo desempeño.

El Arzobispo de #Valladolid, Monseñor Luis Javier Argüello, ha sido elegido Presidente de la Conferencia Episcopal Española @Confepiscopal. Quiero expresarle mi más cordial enhorabuena y ofrecerle toda la colaboración por parte de @jcyl. pic.twitter.com/32lROd2Zi8 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) March 5, 2024

También ha recibido felicitaciones desde el ayuntamiento de Valladolid. Así, la teniente de alcalde de Valladolid y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha reconocido "su conciencia social y su valentía".