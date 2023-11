El leonés Luis Mateo Díez logra el Premio Cervantes 2023

"Es mejor que si me hubiera tocado la Lotería", ha dicho el escritor en una rueda de prensa en la que también ha afirmado que el premio, como todo lo que escribe, es para sus lectores.

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, anunció el martes la concesión del prestigioso Premio Cervantes 2023 al destacado escritor Luis Mateo Díez, nacido en Villablino (León) hace 81 años. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de su departamento y en compañía de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, Iceta resaltó la contribución de Díez a la literatura en lengua castellana.

Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023: "En el momento en el que este señor ministro, que no sé quién es perdónenme, me ha llamado dije 'pues qué bien, me ha dado usted el día'"



El porpio escritor también ha comparecido ante la prensa poco después de anunciarse el galardón y ha asegurado que estaba más contento que si le hubiera "tocado la Lotería". Según ha dicho, "este premio no es mío, sería muy complaciente y pagado de mí mismo decir eso. El destino de todo lo que escribo y el reto por el que lo hago está en mis lectores. Y también se lo dedico a mis editores, porque lo que me gusta en esta vida es que me quieran y he vivido con ese cariño y generosidad".

El jurado del Premio Cervantes elogió a Luis Mateo Díez por ser uno de los grandes narradores en español, heredero del espíritu cervantino y un escritor que enfrenta toda adversidad con maestría. Destacaron su habilidad para crear mundos y territorios imaginarios, su prosa excepcional, su sagacidad y estilo únicos, que lo posicionan como una figura literaria de alto calibre.

Iceta señaló que en las obras de Luis Mateo Díez se destaca su dominio del lenguaje, que combina con maestría elementos cultos y populares. También elogió su estilo propio y exigente, donde el humor expresionista, paródico y esperpéntico se convierten en herramientas para relativizar lo que ocurre y brindan una perspectiva lúcida y ambigua sobre la complejidad de la condición humana.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha felicitado al ganador a través de las redes sociales y ha dicho que es "un orgullo" para todos los castellanos y leoneses.

Las letras de #CastillayLeón están de enhorabuena. Uno de los mejores de nuestra literatura, el leonés Luis Mateo Díez, gana el Premio Cervantes, el reconocimiento literario más prestigioso en español.



La ceremonia de entrega será el 23 de abril en Alcalá de Henares

El Premio Cervantes, considerado el galardón más prestigioso en el ámbito de las letras hispanas, ha sido otorgado en 49 ocasiones, tanto a autores españoles como latinoamericanos. Este premio, dotado con 125.000 euros, recayó en el poeta venezolano Rafael Cadenas en 2022. La ceremonia de entrega del Premio Cervantes se lleva a cabo el 23 de abril de cada año en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y es presidida por los Reyes de España.

La trayectoria de Luis Mateo Díez incluye una serie de novelas destacadas, como 'La Fuente de la edad', 'El expediente del náufrago', 'Camino de perdición', 'La mirada del alma', 'El paraíso de los mortales', 'Fantasmas del invierno', 'La gloria de los niños', 'Azul serenidad o la muerte de los seres queridos', 'Pájaro sin vuelo', 'La soledad de los perdidos', 'Vicisitudes' y 'Juventud de cristal', entre otras. También ha publicado relatos, siendo 'El árbol de los cuentos' una de sus obras más conocidas.

Luis Mateo Díez es miembro de la Real Academia Española y ha recibido numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Castilla y León de las Letras, el Premio Miguel Delibes, el Premio de Literatura Observatorio D'Achtall, el Premio Rivas Cherif por la adaptación teatral de su trilogía 'El reino de Celama', el Premio Comunidad de Madrid de Literatura y el Premio Nacional de las Letras Españolas.

El jurado que seleccionó a Luis Mateo Díez como ganador del Premio Cervantes 2023 estuvo presidido por Santiago Muñoz Machado, representante de la Real Academia Española, y contó con la participación de destacadas personalidades de la literatura y la cultura. El premio reconoce la destacada contribución del autor a la literatura en español y su influencia en el panorama literario contemporáneo.