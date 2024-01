Otro anuncio 'fake' de Ximo Puig: Euronews no se instalará en Alicante

La Generalitat presupuestaba partidas millonarias para el inexistente convenio con la cadena de televisión.

Salen a la luz más 'ximoanuncios', proyectos ficticios o 'fake' prometidos por Ximo Puig que después han sido desmentidos, como ocurrió con Power Electonics y, ahora, con la cadena Euronews que supuestamente instalaría su sede española en Alicante. Ni llegaron los 30.000 puestos de trabajo de ninguna fábrica de baterías, ni llegará la cadena internacional de televisión.

En 2021, el entonces presidente Ximo Puig anunció a bombo y platillo que la sede de esta cadena se ubicaría en el Distrito digital e incluso presupuestó una partida de tres millones de euros. Aseguró que se crearían 6.000 empleos. Los tres millones de euros no fueron a ningún lado y nada más se supone del proyecto hasta que, ahora, el PP ha destapado que ni siquiera existió nunca un convenio entre Euronews y la Generalitat.

El diputado 'popular' en Les Corts Valencianes José Juan Zaplana considera que "no era más que propaganda electoral del anterior 'president' del Consell". "Nos hemos encontrado que ni siquiera estaba proyectado, y el supuesto convenio no era más que una intención", ha revelado. Tras la llegada de Carlos Mazón al Consell, según denuncia, "nos hemos encontrado que no había nada en firme, ni proyecto, ni convenio que amparara esta idea, que además, estaba recogida en los presupuestos del año anterior".

La zona del Distrito Digital, donde se iba a ubicar la sede de Euronews, ahora tendrá otros planes. Zaplana ha adelantado que el Gobierno valenciano "tiene como prioridad relanzar este espacio de innovación" y afirma que ya se está trabajando "para que todas las empresas ya instaladas tengan una mayor proyección y se convierta en un polo de atracción para nuevas inversiones".