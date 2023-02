Diputados de Compromís insultan el Benidorm Fest mientras Mas se va a la fiesta

“Pagamos 1,5 millones para que la mafieta de RTVE venga a restregar sus productos culturales”, señala un dirigente, mientras la vicepresidenta asiste entusiasmada al festival

El Benidorm Fest vuelve a ser motivo de polémica en Compromís, y no por el debate sobre cuál es el artista que debe ir a Eurovisión, sino por el patrocinio de la Generalitat Valenciana al festival con 1,5 millones. Así, mientras la vicepresidenta Aitana Mas disfruta del festival -asistió a la primera semifinal o comenta en redes sus favoritos-, diputados de la formación se dedican a atacar la inversión de su propio gobierno en el Benidorm Fest.

El más duro, para variar, fue el diputado Josep Nadal, que directamente tachó al festival de “mafieta de RTVE”. "Mientras À Punt es la televisión más infrafinanciada de todas las autonómicas, los valencianos tenemos que pagar 1,5 millones de euros para que la mafieta de RTVE venga a la periferia a restregarnos por la cara sus productos culturales", era el comentario destructivo que lanzaba en sus redes sociales contra el Benidorm Fest, comentario que compartían otros diputados y concejales de la formación.

El diputado Josep Nadal cuestionaba el retorno económico del Benidorm Fest, poniéndolo en duda, e indicando que “si HOSBEC -la patronal hotelera- quiere promoción turística que se la paguen de su bolsillo, que por algo están podridos de pasta”. Por cierto, Josep Nadal, tan crítico con la subvención al Benidorm Fest, no critica tanto cuando contratan a su grupo de música, la Gossa Sorda, para actuar en municipios con dinero público.

Mentre @apunt_media és la TV més infrafinançada de totes autonòmiques, els valencians i valencianes hem de pagar 1,5 milions € per a què la mafieta de RTVE vinguen a la perifèria a refregar-nos per la cara els seus productes culturals. #BenidormFest2023 — Josep Nadal (@JRNadal) February 1, 2023

A Josep Nadal se le unió otra de las habituales en las salidas de tono, la diputada Mònica Àlvaro, que indicaba que “me alegro por los eurofans pero me da mucha lástima que valencianos y valencianas pagamos una millonada a RTVE para emitir el Benidorm Fest 2023 y que no aproveche para promover más música valenciana. No aprendemos nunca… No nos sabemos vender, o tal vez no les interesa”.

Al comentario de Mònica Àlvaro le da la razón el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, otro polemista habitual, que además se dedica a criticar el aspecto de los participantes en el Benidorm Fest con el chascarrillo de que “tienes a Agoney ese disfrazado de Prince”. Y mientras unos rajan contra su propio gobierno en un ejercicio surrealista, otros en Compromís se van de fiesta a Benidorm. Ni entre ellos se aclaran.