Las dantescas imágenes del cementerio de Sevilla que el PP lleva a la Fiscalía

Cientos de huesos y craneos humanos se acumulan entre bolsas y escombros a la vista de cualquiera que entre en el recinto, dejando en evidencia la dejadez del Ayuntamiento hispalense.

Las imágenes que ha difundido el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, grabadas en el interior del cementerio municipal de San Fernando de Sevilla son difíciles de asimilar. Unas escenas dantescas que dañan la sensibilidad de cualquiera que se acerque hasta este lugar y compruebe los numerosos "restos humanos esparcidos en una escombrera" del Campo Santo.

Cientos de huesos y de craneos humanos se acumulan sin identificación alguna entre bolsas de plástico, tierra y escombros junto a los hornos crematorios de la zona norte del recinto, que no funcionan. Una situación que el candidato popular ha calificado de vergonzosa y denigrante, pero que cualquier persona que entre en el cementerio pueden observar con facilidad, ya que "a la zona se puede acceder sin ningún impedimento y también carece de cualquier tipo de señalización que impida el paso", así como se encuentran a unos diez metros de otras tumbas y nichos.

"Es horrible comprobar cómo esos restos humanos no están recibiendo el tratamiento adecuado, acabando en una tapia junto a restos de obras, amontonados y sin identificar", ha alertado Sanz, que señala la dejadez de la institución que tiene competencias en este recinto: el Ayuntamiento de Sevilla.

El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, visita el cementerio.

Unos hechos de máxima gravedad que no sólo se quedarán en el dolor que puedan producir a la ciudadanía, sino que llegarán a los tribunales porque el candidato del PP ha anunciado que elevará el asunto a la Fiscalía a través de una denuncia, "para que se investiguen posibles delitos". "Es incomprensible que el alcalde no sea conocedor de esta situación y si lo es, que no haya hecho nada por solucionarlo", ha enfatizado acusando una vez más al socialista Antonio Muñoz de "dejación de funciones". Así, ha considerado que el primer edil "va a tener que dar muchas explicaciones de manera urgente" a la opinión pública y "a la Fiscalía".

La explicación del Consistorio añade 'crueldad' a los hechos

Tras el anuncio de que estos hechos serán denunciados ante la Fiscalía, el Gobierno socialista del Ayuntamiento hispalense ha asegurado que se trata de se trata de "un osario general en forma de galería bajo el suelo, cuyos restos permanecen en este lugar desde hace al menos cuatro décadas y no han sido incinerados" al no ser conocida su procedencia y estar catalogada la zona "como posible fosa común" derivada de la represión dictatorial y por ende posible activo en materia de Memoria histórica.

La edil de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, ha salido en defensa de la actuación municipal y no ha hecho más que demostrar la falta de interés que prestan a este lugar, sobre el que explica que está en obras "excluida del circuito de visitas al cementerio". La concejala va más allá y reconoce que "la losa de la galería ha sufrido un derrumbe en uno de sus extremos debido a la antigüedad de la misma" y "mientras se realizan las obras necesarias para repararla, se optó por cubrirla con plástico y rafia".

Unas explicaciones que veremos si son suficientes ante los juzgados, si se admite la denuncia que elevará el PP de Sevilla ante la Fiscalía.