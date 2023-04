El hermano de Ximo Puig recibió 629 pagos "sin contrato" de Morella

Antifraude estudiará las facturas de las empresas de Francis Puig que a su vez están siendo investigadas en otra causa por el cobro de las ayudas de la Generalitat.

Francis Puig, el hermano del presidente Ximo Puig, habría recibido 629 pagos por parte del Ayuntamiento de Morella sin contrato a través de sus productoras audiovisuales, precisamente las mismas mediante las que también percibió ayudas de la Generalitat y por lo que el hermano del 'president' está siendo investigado en calidad de imputado.

Las facturas por llevar a cabo a través de Comunicacions dels Ports SL y Mas Mut Producciones SL y a los Adell Bovell por trabajos como grabaciones de plenos, cuñas publicitarias o apariciones en medios de comunicación eran remitidas al consistorio sin contrato y ascienden a un total de 408.000 euros desde que Ximo Puig está al frente del Gobierno autonómico, según ha informado el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha. Acompañado del director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, han presentado la documentación ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), coincidiendo con el día en el que Puig disuelve Las Cortes.

Barrachina advierte de los 408.000 euros son "cantidades de mínimos" ya que podría haber más que "probablemente habrán conseguido despistar a través de este entramado". Es más, recuerda que ya "cuando Ximo Puig era alcalde de Morella -entre 1995 y 2012- actuaba con absoluta impunidad entregando ayudas a su hermano y, muy probablemente, el alcalde actual -el socialista Rhamsés Ripollés- ha mantenido el modo que tenía Ximo Puig de beneficiar a su familia a través de los medios de comunicación".

En esta línea, el portavoz municipal ha destacado que "las empresas de su hermano han pasado de estar en números rojos a multiplicar por dos o tres sus ingresos" desde que Puig preside la Generalitat. "El Ayuntamiento de Morella se ha convertido en un ejemplo de cómo se administran mal los caudales públicos", ha añadido Lecha. Es más, asegura que cuando le preguntaba por esta cuestión al alcalde este le respondía que "no hay ninguna licitación porque no queremos trabajar con otras empresas que no sea la de Francis Puig".

También señalan que "del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas", ya que "el concepto que justifica una factura se repite de manera idéntica en otra presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas". Esta sería paralelamente la fórmula que Francis Puig ha confesado en sede judicial utilizar para beneficiarse de ayudas de distintas administraciones como la Generalitat de la Comunidad Valenciana o de Cataluña.

Por todo ello, el PP ha exigido que Antifraude abra un expediente de investigación y ha vuelto a urgir a la Intervención de la Generalitat que entregue los informes de auditoría que pidió el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia en el proceso abierto por presuntas irregularidades en ayudas públicas autonómicas concedidas a empresas vinculadas a Francis Puig.