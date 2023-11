Dirigentes del PSOE dejan el partido tras conocerse el acuerdo por la amnistía

Tras los socialistas históricos, tras Emiliano García-Page... El anuncio de la aceptación socialista de la Ley de amnistía comienza a provocar una catarata de reacciones contrarias

Abrió la veda Jesús Manuel Alonso, alcalde de la localidad soriana de Ágreda y ex senador socialista. Pero tras él, diversos dirigentes del PSOE han ido alzando la voz contra el acuerdo entre su partido y ERC sobre la ley de amnistía. El partido socialdemócrata tiene distintas sensibilidades y afloran cada vez más voces discordantes con el personalismo de Pedro Sánchez.

Primero fueron socialistas históricos como González y Guerra. Luego fue Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien mostró su posición contraria pero jugando con las cartas marcadas: "no habrá transfugismo". Pero estas últimas horas se van sumando más y más voces contrarias a la decisión socialista de aceptar lo que sea necesario con tal de que Frankenstein II comience a caminar.

Alonso: "Es un acuerdo de investidura y no de legislatura"

Jesús Manuel Alonso, en una entrevista en La 8 de Soria Televisión Castilla y León, declaró que "la amnistía es una imposición de una persona que técnicamente es un delincuente, y por tanto lo más democrático es que hubiese una convocatoria electoral y entonces la gente decidiese libremente en las urnas si están de acuerdo o no". Alonso afirmó, además, de que se trata de un "acuerdo de investidura y no de legislatura", por lo que "podemos estar sometidos permanentemente a imposiciones o chantajes de partidos políticos que van a intentar sacar ventaja ley tras ley, presupuesto tras presupuesto". "Si fuera diputado nacional, pagaría 600 euros muy a gusto" por saltarse la disciplina de voto del partido.

Qujiano: "Hay nulo interés en repetir elecciones"

En una entrevista en El Español, muy crítico también se ha mostrado el que fuera secretario general de Castilla y León durante diez años y diputado por Valladolid en el Congreso entre 2008 y 2011, además de jurista, Jesús Quijano. En ella, Quijano manifiesta que la amnistía es una medida "fuera de lugar". "No puede ser contraprestación para una investidura, y más de carácter previo, ya que se habla antes de conceder la amnistía que de apoyar el proceso. Me parece fuerte", manifestó.

Ya el 27 de octubre, en una columna firmada por él en El Norte de Castilla, Quijano criticaba la "escasa" claridad sobre las negociaciones y señalaba que si algo no había cambiado en este proceso para recabar apoyos era "el nulo interés objetivo en repetir elecciones por parte de quienes negocian la investidura". Para el dirigente socialista, evitar esa repetición electoral es "sin duda el principal estímulo para alcanzar un acuerdo, que inevitablemente habrá de hacerse público y ser conocido, sin perjuicio de que pueda tener cláusulas reservadas o zonas oscuras y de que eso sea fuente continua de sospechas, fundadas o infundadas".

Galán: "Mis principios no me permiten apoyarla"

Julián Galán, un exalto cargo del jefe del Ejecutivo, comunicó en X, antes Twitter, que abandonaba el PSOE, donde ha militado durante casi tres décadas, tras conocer las declaraciones de Pedro Sánchez en el Comité Ejecutivo del partido. "Como mis principios no me permiten apoyarla, creo que lo justo y apropiado es, con todo el dolor de mi corazón, abandonar el partido en el que milito después de 27 años", señaló quien fuera candidato al Congreso por Madrid en 2016 y concejal socialista en el Ayuntamiento de Piñuécar, provincia de Madrid.

Vadillo: "Cometieron un delito y no se han arrepentido"

Cecilio Vadillo es otro socialista, en su caso de Valladolid, decepcionado con el rumbo que ha tomado el partido. Dice en declaraciones recogidas por El Español que la situación es “confusa” y que le genera “muchas dudas”. Tampoco entiende cómo Puigdemont puede pasar en tres meses de ser un “prófugo de justica” a ser “el president negociador”. "Estas personas cometieron un delito a sabiendas, del que por cierto no se han arrepentido y que amenazan con repetir”, explica. Vadillo se pregunta: “¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles en términos económicos la amnistía?".