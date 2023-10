¿Cuántas Denominaciones de Origen de vino tiene Castilla y León?

¿Sabías que los primeros vinos en llegar a América con Cristóbal Colón, eran de Castilla y León? Concretamente de Toro en Zamora.

Castilla y León, es una región con una rica tradición vinícola, encontramos nueve Denominaciones de Origen (DO) que producen vinos de alta calidad.

En este artículo, exploramos estas nueve DO, destacando sus características únicas y su importancia en el mundo del vino. Desde la DO Arlanza hasta la DO Toro, cada región tiene su propia historia y carácter que se refleja en sus vinos.

Las 9 Denominaciones de Origen de Vino en Castilla y León

DO Arlanza DO Arribes DO Bierzo DO Cigales DO Ribera del Duero DO Rueda DO Tierra de León DO Tierra del Vino de Zamora DO Toro

DO Arlanza: la altitud de los viñedos

La DO Arlanza se encuentra en el corazón de la provincia de Burgos, en la parte suroriental de Palencia. Esta región cuenta con una tradición vitícola que se remonta al siglo VII, con evidencias históricas de viñedos en manos de monasterios.

La altitud de los viñedos, que oscilan entre 700 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, juega un papel crucial en el desarrollo y maduración de las uvas, confiriendo a los vinos de la DO Arlanza su carácter distintivo.

Variedades de Uva

Las variedades tintas incluyen el Tempranillo (la principal), Garnacha, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. Entre las variedades blancas, destacan el Albillo y la Viura.

Características del Tempranillo .El Tempranillo es una variedad de gran finura que dota a los vinos de la DO Arlanza de intensos aromas y sabores, con una acidez equilibrada y una buena maduración.

Ruta del Vino Arlanza.Esta región ofrece la Ruta del Vino Arlanza, que se extiende al sur de Burgos y al este de Palencia. En esta ruta, se pueden descubrir lugares de gran interés cultural y turístico, como Lerma, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, Santa María del Campo y Mahamud.

DO Arribes: Vinificación a orillas del Duero

Arribes del Duero es una región que ha sido un espacio agrario dedicado al cultivo de la vid desde tiempos antiguos, quizás una de las primeras zonas vitivinícolas de la cuenca del Duero.

En el siglo XIII, el concejo de Zamora ya protegía los vinos de Fermoselle, impidiendo la competencia con sus propios vinos. Sin embargo, en los siglos XVIII y XIX, la región experimentó un cambio significativo en su producción vinícola.

Ubicación y Territorio

La DO Arribes abarca el suroeste de la provincia de Zamora y el noroeste de la provincia de Salamanca, incluyendo 47 municipios en una superficie de 2500 hectáreas. El relieve comprende una penillanura estrecha y pequeños valles originados por la erosión del Duero y sus afluentes.

Características de los Vinos

Los vinos de la DO ARRIBES se destacan por su perfil aromático distintivo, su acidez natural que les aporta frescura y una alta concentración de polifenoles en los tintos. Además, el régimen de temperaturas favorece la maduración de los frutos y modifica el perfil aromático hacia frutas compotadas.

Variedades de Uva

En Arribes, las variedades de uva incluyen Juan García, Rufete, Bruñal, Tempranillo, Albillo, Mencía, Garnacha, Syrah, Malvasía Castellana y Verdejo. El Juan García es la variedad principal de uva tinta en la región.

DO Bierzo: elegancia y tradición

Ubicación y clima

La DO Bierzo se reconoció provisionalmente en 1988 y se encuentra en el noroeste de la provincia de León, en el corazón de Castilla y León. Con un clima mediterráneo con influencia atlántica, el Bierzo es una región con viñedos caracterizados por sus pequeñas parcelas y terrenos con pendiente, situados entre 450 y 800 metros sobre el nivel del mar.

Variedades de Uva

Las variedades de uva en la DO Bierzo incluyen la Mencía, Garnacha tintorera, Godello, Doña blanca y Palomino.

Tipos de Vinos

Los vinos del Bierzo son diversos, con blancos, claretes, rosados ​​y tintos, que incluyen jóvenes, crianzas, reservas y grandes reservas.

DO Cigales: rosados ​​con historia

Situación

La DO Cigales toma su nombre del municipio de Cigales, ubicado al norte de Valladolid. Es conocida por sus vinos rosados ​​tradicionalmente elaborados con una mezcla de variedades tintas y blancas. La región abarca el sector norte de la Depresión del Duero y se extiende a ambos lados del río Pisuerga, incluyendo municipios de Valladolid y Palencia.

Variedades de Uva

Las variedades utilizadas en la DO Cigales son Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura, Palomino Fino y Viognier para blancos, y Tempranillo y Garnacha Tinta y Gris para tintos.

Tipos de Vinos

Los vinos de la DO Cigales pueden ser blancos, rosados, tintos, dulces y espumosos, cada uno con sus propias características y sabores.

DO Ribera del Duero: la realeza de los Tintos

Situación y clima

La DO Ribera del Duero es conocida por sus tintos, caracterizados por su elegancia, equilibrio y complejidad aromática. Esta región se extiende a lo largo de la cuenca del río Duero, abarcando provincias como Burgos, Valladolid, Soria y Segovia.

La región se ubica entre 700 y 870 metros sobre el nivel del mar, con un clima continental que combina inviernos fríos, primaveras cortas y veranos calurosos. Los suelos son ricos en calcio y magnesio, lo que contribuye a la singularidad de los vinos.

Variedad Emblemática

La variedad de uva predominante en la DO Ribera del Duero es el Tempranillo, que constituye el 90% de los cultivos en la región. Además, un 9% de las viñas tienen más de 80 años.

Historia Milenaria

Aunque la DO Ribera del Duero se fundó en 1982, esta región tiene una tradición vitivinícola con más de 2.500 años de historia, respaldada por hallazgos arqueológicos y un profundo arraigo en la cultura vinícola.

D.O Rueda: especializada en vino blanco

La DO Rueda se especializa en la elaboración de vino blanco y en la protección de su variedad autóctona, la Verdejo. Esta región cuenta con una historia que se remonta a la Edad Media y ha sido reconocida como la primera Denominación de Origen en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Características del Verdejo

El Verdejo ha habitado en la DO Rueda por más de diez siglos, y su genio se manifiesta a través de su aroma y sabor, con matices de hierbas, toques afrutados y una excelente acidez. Los vinos de la DO Rueda son conocidos por su equilibrio y expresión frutal.

DO Tierra de León: historia y variedad

La región sur de León ha sido un lugar de tránsito importante desde la época romana, abasteciendo vino a la zona norte de la Península Ibérica. Los Monasterios históricos jugaron un papel crucial en el resurgimiento de la viticultura en la zona, como lo demuestran antiguos documentos del siglo X.

La DO León se encuentra al sur de la provincia de León, incluyendo parte de la provincia de Valladolid y limitando con Zamora y Palencia. La superficie de la zona de producción abarca 3.317 km².

Variedades de Uva Las variedades autorizadas en la DO León incluyen Prieto Picudo, Albarín Blanco, Mencía, Verdejo, Godello, Negro Saurí, Tempranillo y Garnacha Tinta.

DO Tierra del vino de Zamora, a los márgenes del río Duero

Situación

La Comarca de Tierra del Vino se encuentra en ambas márgenes del río Duero en la provincia de Zamora, con una extensión total de 1.799 km² y 56 municipios. La DO Tierra del Vino fue reconocida el 28 de abril de 2007.

Clima y Suelos

La región tiene un clima continental, con inviernos fríos y veranos calurosos. La altitud media es de unos 750 metros sobre el nivel del mar, y los suelos son predominantemente aluviales.

Variedades de Uva y Tipos de Vinos

Las variedades autorizadas en la DO Tierra del Vino de Zamora son Tinta de Toro, Garnacha Tinta, Verdejo, Malvasía Castellana, Albillo Real, Moscatel de grano menudo y Palomino. Los vinos producidos incluyen blancos, tintos, claretes y rosados.

DO Toro: vinos tintos contundentes

Los vinos de Toro tienen una larga tradición que precede a la llegada de los romanos y se expande al Nuevo Mundo con Colón. Fueron considerados de gran valor en la Edad Media y disfrutaron de privilegios reales para su comercialización.

Ubicación Geográfica

La DO Toro se encuentra al sureste de la provincia de Zamora y suroeste de la provincia de Valladolid, limitándose con varias comarcas naturales.

Variedades de Uva

Uvas autorizadas

Tinta de Toro

Garnacha Tinta

Verdejo

Malvasía Castellana

Albillo Real

Moscatel de grano menudo

Tipos de vino

Vinos tintos y rosados, elaborados con la variedad autóctona la Tinta de Toro o Garnacha tinta .

En resumen, las nueve Denominaciones de Origen de vino en Castilla y León ofrecen una rica variedad de estilos y sabores, cada una con su propia historia y carácter.

Desde los tintos elegantes de Ribera del Duero hasta los aromáticos blancos de Rueda, estas regiones son un verdadero tesoro vinícola en el corazón de España. Ya sea que seas un amante del vino o un entusiasta en busca de nuevas experiencias, Castilla y León tiene algo para todos.

