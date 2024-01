El motivo por el que Gonzalo Miró no quiere hablar de Albert Rivera y Malú

Según distintas fuentes, fue el presentador de televisión quien presentó al ex líder de Ciudadanos y la cantante hace años.

A pesar de que el año 2023 estuvo marcado por las rupturas amorosas de los famosos, como la de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas o la de Laura Escanes y Álvaro de Luna, hubo una que destacó por encima del resto, la de Albert Rivera y Malú. El político y la cantante sorprendían a todos el dar por finalizada su relación en verano de 2023 después de cuatro años y con una hija en común.

Y es que la relación entre Albert Rivera y Malú fue portada de muchas revistas por aquel entonces, especialmente por la forma en que el político y la cantante se conocieron. Siempre se dijo que Rivera y Malú se conocieron en una fiesta que fue organizada por el cantante Pablo López, pero ahora se han desvelado más detalles sorprendentes sobre esa fiesta.

Gonzalo Miró protagonista en el primer encuentro de Albert Rivera y Malú

Según ha contado Lorena Vázquez en el programa "Espejo Público", fue el propio Gonzalo Miró quien hizo de intermediario entre la pareja: "El que presentó a Malú y Albert Rivera fue Gonzalo Miró". Sucedió tras un concierto de Malú en el Palau Sant Jordi de Barcelona al que acudió Albert Rivera junto a Beatriz Tajuelo, su pareja por aquel entonces.

Después del concierto, Gonzalo Miró, quien mantenía una relación con Malú en aquellas fechas, les presentó, aunque no fue hasta la fiesta de Pablo López cuando la cantante y el político se volvieron a reencontrar: "Años después se reencontraron en la fiesta de Pablo López y hablaron".

Gonzalo Miró no quiere hablar de Rivera y Malú

Parece que estas declaraciones de Lorena Vázquez y las de Gema López, que aseguraba que el presentador había dicho que "si Albert Rivera no hubiera estado con Malú habría sido vicepresidente del Gobierno", no han sentado nada bien a Gonzalo Miró, que ha hablado sobre esto ante los micrófonos de Europa Press.

Gonzalo Miró se mostraba muy enfadado por ese comentario de Gema López, e incluso llegó a desmentir haber pronunciado esas palabras: "¿Pero a mí me habéis escuchado decir algo de eso?". Además, el presentador no quiso hablar del momento en que presentó al político y la cantante: "No tengo ninguna intención de entrar en eso, no he hablado nunca de relaciones ajenas a mí y no lo pienso hacer ahora".

A pesar de su enfado con las periodistas por atribuirle esas declaraciones, Gonzalo aseguraba que "si me afectase la repercusión que tienen las cosas en la prensa, haría demasiados lustros que no podría ni vivir, o sea que no".