Pocholo da aire a Bertín Osborne abochornando a Nacho Cano y Fernando Verdasco

No solo pulverizó sin miramientos a Cayetano Martínez de Irujo destapando su faceta más oscura sino que además dejó en evidencia a dos de los grandes de la crónica social patria...

En los últimos tiempos Pocholo Martínez Bordiú ha recuperado el foco mediático que tenía algo aparcado coincidiendo con la participación de su sobrino Bosco en la última edición de Supervivientes.

Así las cosas no declinó la oferta de Bertín Osborne de ser entrevistado en Mi casa es la tuya de la Telecinco, donde este lunes volvió a demostrar la naturalidad que siempre le ha caracterizado. Algo que perjudicó fundamentalmente al que un día fuera su amigo Cayetano Martínez de Irujo para el que ahora no tiene buenas palabras: "Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No lo he hablado con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito".

Pocholo, muy enfadado con Cayetano Martínez de Irujo por "pánfilo" y "chivato"

Mostrando el enfado que aún mantiene con el hijo de la Duquesa de Alba, Pocholo señaló que Cayetano no se comportó como un caballero al hablar de las mujeres con las que había estado: "Si tú estás con una señora que es hija del Rey, no tienes porque contar a nadie que has estado con esa señora. Si tienes una familia que es tu familia y hablas cosas de que no tienes que hablar, también te la vas a enfrentar. Cada uno que piense lo que quiera, es su vida, pero tanta cuna y tanta historia para leer un poco este libro... La verdad es que no lo he leído, pero por lo que salía en la prensa. Cada uno que aguante su vela, pero tanta educación para que luego deje entrever todo lo que ha hecho con unas señoras que no se merecen eso... Porque que lo diga este pánfilo".

Consciente de la maravillosa relación que algún día compartieron, Martínez Bordiú cree que no hay vuelta atrás: "Éramos muy amigos. Salíamos muchísimo juntos, pero bueno, cada uno tiene sus problemas y sus cosas". De poco valió que el propio Bertín Osborne intentaba ejercer de mediador entre ambos: "A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato. Allá él", concluyó Martínez Bordiú.

Pocholo mejora los datos de Nacho Cano y Fernando Verdasco

Una entrevista gracias a la que Mi Casa es la Tuya recuperó algo de aire en los audímetros anotando para Telecinco este lunes un 11.1% de cuota de pantalla ante 1.331.000 espectadores, su segundo mejor registro desde que comenzó esta nueva temporada del programa y tras dos semanas por debajo del 9% con sus entrevistas a Nacho Cano (8% y 1.012.000) y Fernando Verdasco (7.8% y 965.000).

No fue suficiente, eso sí, para poder superar ni a MasterChef en La Uno de TVE (15.1% y 1.482.000) ni a Hermanos en Antena 3 (13.8% y 1.394.000).