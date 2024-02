Las graves amenazas a la novia de Jacobo Ostos levantan ampollas en Antena 3

El culebrón familiar del Clan del fallecido torero Jaime Ostos está empezando a alcanzar cotas especialmente preocupantes y peligrosas, a juzgar por los últimos acontecimientos.

Tras la polémica por el reparto de la herencia de Jaime Ostos y que tiene a la familia del torero dividida, su hijo menor Jacobo, de manera muy jocosa, fotografió el conjunto de sofás que estaban en el salón de la casa familiar, ahora en un camión de mudanza como regalo para sus suegros.

La cosa no quedó ahí, porque horas después su novia recibió unos inquietantes e intimidantes mensajes de un perfil que no reconoce. Tras analizar varias pruebas de dicho mensaje, el equipo de investigación de Y ahora Sonsoles en Antena 3 se puso manos a la obra para descubrir quién se encontraba detrás de este misterioso perfil.

Según el mensaje de Instagram: "Se han llevado bienes personales de mi padre", lo que hizo sospechar, ya que hay dos iniciales J.O. que podría tratarse de Jaime Ostos Jr., hermanastro de Jacobo.

En contacto con Gabriela Ostos, el programa de Sonsoles Ónega le preguntó si su hermano tiene redes sociales y un perro como el que se pudo observar en la foto de perfil de quien enviaba el mensaje. Fue su hermana quien confirmó que tiene un perro y que es hembra, aunque con Jaime Ostos Jr. este programa no pudo confirmar ninguna información.

No fue el único chasco que se llevó este miércoles de San Valentín el magacín de Atresmedia en una jornada de audiencias generalizadas a la baja en la que los espectadores debían de estar más al día de los Enamorados que a la televisión. De hecho, Y ahora Sonsoles anotó un 11.6% de share y 906.000 espectadores, sus más discretas cifras desde hace un mes.

Jacobo Ostos machaca a su hermano Jaime por "pesetero"

Mientras tanto, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su madre, Jacobo no se perdió la entrega de la V edición de los premios de la peña taurina Las Meninas de España, cuya presidenta es precisamente Mari Ángeles Grajal.

Inseparable de su novia Mery Jim, el hijo menor de Jaime Ostos dejó en el aire qué hay de cierto en los rumores de boda que han surgido en los últimos días: "Estamos muy bien, todo va viento en popa y estamos en proceso, no te puedo decir mucho".

Y ya que estaba aprovechó para enviar un mensaje a su hermano Jaime sobre las pruebas de paternidad que piensa pedirle: "Se va a llevar una desilusión porque soy hijo de mi padre, pero le recordaría que pedir pruebas de ADN vale dinero y eso evidentemente no sé cómo andará. Como no viene a España porque no le pagan... Pero bueno, también creo que se casó por dinero con una mujer, a lo mejor no sé, por eso de que son un poco peseteros y tal", afirmó, haciendo referencia a la boda de Jaime Ostos Jr y Yolanda Cereceda, hija del constructor de la urbanización La Finca y con la que se rumoreó que se había casado por interés económico.