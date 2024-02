La ex de Carlo Costanzia aterroriza a Las Campos: Alejandra Rubio, en peligro

El supuesto romance sorpresa ya apunta a polémica y también promete dar mucho juego a la prensa. De momento, los primeros testimonios sobre el hijo de Mar Flores son más que preocupantes.

Este pasado miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, saltaba a la luz un nuevo romance. Carlo Costanzia -el hijo de Mar Flores- y Alejandra Rubio –hija de Terelu Campos- aparecían en la portada de la revista Semana comiéndose a apasionados besos.

El idilio sorprendía a todos y ni Terelu ni Carmen Borrego querían pronunciarse sobre el nuevo asunto sentimental de Alejandra. Quien sí lo hacía era la ex novia de Costanzia que concedía una entrevista a Ana Rosa Quintana en TardeAR.

Y lo que ha dicho no es ni mucho menos tranquilizador porque deja al nuevo amor de Alejandra muy mal, con declaraciones que califican la personalidad de Carlo desde tóxico a peligroso, porque llega a decir que ella misma ha terminado en el hospital por su culpa.

Destacamos en ESdiario parte de estas declaraciones…

Un calvario relatado por la ex de Carlo Costanzia

“No me esperaba la noticia. Cuando ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa. Es un puto manipulador”, decía entre lágrimas. “No creo que Alejandra tenga que ver con nuestra ruptura. Ella no fue el motivo. He tenido problemas con él con otras chicas, pero no voy a entrar ahí. Lo conozco desde hace 3 años. Venía a su casa, estábamos juntos y yo me volvía a Tarragona. Había otras chicas, quedaba con ellas y cuando se cansaba volvía conmigo. Estoy pasando por una pérdida familiar y él no se ha comportado. Este piso lo avalaron mis padres y lo busqué yo. Me humilló y lo eché de mi casa”.

Y prosigue sobre su ex pareja, el hijo de Mar Flores: “Nosotros estamos en términos de que hay cosas pendientes y tiene que recoger sus cosas. Me extraña que ayer me escribiera para decir que no se esperaba todo esto. No sé a qué juega. Él dice que se la habéis jugado. Yo estoy de baja con depresión y medicada y esto no tiene fin. El día que le eché hubo un follón enorme. Encontré en el ordenador unas conversaciones, a tres días del aniversario de la muerte de mi hermano. Entré en pánico. Llamé a mis padres y les dije que Carlo se tenía que ir sí o sí”.

“Yo le dije ayer que si no me explicaba y me cogía el teléfono iba a hablar con la prensa. Le he cuidado y le pinchaba la rodilla cuando estuvo malo, le he cuidado yo. Este no es una traición. No porque él es libre para hacer lo que quiera, pero me ha escrito y me ha metido en otro bucle. A mí me pinta que él está en la calle con los animales sin hogar de aquí para allá. Y me dice que está en la calle por mi culpa. Que no tiene dónde estar. En la tele lo he visto bastante bien. Según él quiso dar una entrevista sobre la salud mental, él cree que lo engañaron en De viernes, porque acabaron hablando de otras cosas”, dice la ex de Carlo.

Se avecina tormenta para el clan de Las Campos.