Vicky Larraz, enamorada, anuncia el fin de una etapa y el comienzo en televisión

Coincidiendo con su 40 aniversario en la música, la cantante madrileña ha hablado con ESdiario para anunciar tres grandes bombas informativas relacionada con sus planes de futuro.

Marcaron una época, sonaron en los 80 y consiguieron hacer historia en la música española. Vicky Larraz, Nacha Pop, Danza Invisible, La Frontera, Tennessee, La Guardia, Modestia Aparte, Orquesta Mondragón, Tam Tam Go, Janette y otros tantos artistas y grupos que sonaron se juntarán de nuevo en el espectáculo Yo fui a EGB, la Gira.

La tercera edición de este exitoso tour, que se suspendió cuando estalló la pandemia, dará su pistoletazo de salida del próximo 25 de marzo en La Coruña. Será el 1 de abril cuando podamos disfrutar del espectáculo en el Wizink Center en Madrid, un espectáculo que durará cinco horas y al que ya se han apuntado otras ciudades como Bilbao, Murcia, Valladolid, Valencia, Sevilla, Alicante y Pamplona. Las entradas ya se pueden comprar, aunque esta gira promete llegar a más ciudades, según nos cuenta el promotor: "Pasaremos prácticamente por toda España porque estamos cerrando más fechas de conciertos. Está siendo todo un boom, estamos muy contentos".

José Corbacho, maestro de ceremonias de la Yo Fui a EGB La Gira

La presentación de la gira ha estado marcada por la ilusión del reencuentro de estos míticos artistas que se conocen desde hace décadas. Cada uno es fiel a su estilo musical, pero esa versatilidad enriquece el espectáculo. El toque de humor correrá a cargo de José Corbacho, él será el maestro de ceremonias en los conciertos; "El repertorio y los grupos podrán variar de una ciudad a otra, pero yo no me perderé ni una gira, presentaré todas. Me siento feliz de haber sido el elegido", nos contaba a ESdiario.

Larraz sí estará en todos los conciertos y esta vez de una manera aún más especial, porque es su gira de despedida y como ella misma nos cuenta: "La voy a disfrutar al máximo, estoy enormemente ilusionada porque esta una oportunidad única de vivir la esencia de esa época". Veremos de nuevo a una Vicky Larraz en su esplendor cantando sus temas más emblemáticos como: Bravo Samurai, No controles, Voy a mil y La chica ye yé.

Vicky Larraz se retira tras 40 años en la música

Su retirada coincide con su 40 aniversario en la música, podría seguir muchos más años, porque aún es joven y como ella misma nos asegura sigue manteniendo mucha fuerza y vitalidad, pero su deseo es cerrar este ciclo y comenzar otro nuevo: "Este es un adiós de verdad, porque yo soy una persona muy cíclica y cuando estoy en un ciclo lo doy absolutamente todo. Hay que saber llegar, pero también hay que saber marcharte. Estoy en un momento en el que me siento súper fuerte, como nunca, y lo vais a ver en toda la gira Yo fui a EGB. Quiero despedirme por todo lo alto con la esencia de los 80 y acompañada de todos estos grandes compañeros que son grandes de la música".

Vicky recuerda con cierta nostalgia sus primeros años y aquella época en la que tenían cabida los estilos más eclécticos: "El balance que hago de mis 40 años en los escenarios es positivo y maravilloso porque he tenido la suerte de vivir la época de los 80, fueron unos tiempos en los que en la música se hacían artistas y no productos. He vivido y saboreado con intensidad la época de los 80, y es eso lo que me llevo".

Vicky Larraz reflexiona sobre la situación actual de la música

La artista madrileña hace una reflexión sobre la situación actual de la música: "Ahora estamos viviendo una época en la que salen artistas que no tendrán futuro, hay mucha producción desechable. A todo ello contribuye la digitalización, que tiene la parte positiva de la enorme difusión, pero también tiene una parte negativa porque la gente no profundiza en la parte creativa de cada artista. Actualmente nuestro país no valora la veteranía de artistas como nosotros que llevamos 40 años encima de un escenario. Cuando empezamos como artistas teníamos que demostrar con creces lo que valíamos, teníamos que luchar por buscar nuestro sitio, por promocionar y dar a conocer tu trabajo. Actualmente no se exige tanto esfuerzo y eso es injusto porque todos debemos cuidar la cultura de un país. Esa sensación me produce nostalgia, porque a las nuevas generaciones no les estamos dando lo que mi generación sí tuvo".

Cuando Yo fui a EGB, la Gira finalice, Vicky Larraz iniciará una nueva etapa y lo hará en televisión: "Quiero hacer televisión y tengo planes para volver. Me gusta el medio, me siento bien en él. Me gustaría presentar una programa de música, un Tocata 2.0. En aquella época todos los estilos musicales teníamos cabida, se mezclaban el rock, el flamenco y el pop en un mismo programa. Pido que en televisión no sólo se hagan talent shows, que se hagan también programas en los que los artistas, tanto los nuevos como los veteranos tengan una plataforma para darles visibilidad y enriquecer así la industria de la música".

Recordemos que la interprete de No Controles presentó durante una temporada en 1986 el mítico programa Tocata por el que desfilaron los grupos más punteros del momento.

Los "tres amores" de Vicky Larraz en su vida personal

En el terreno personal a Vicky Larraz tampoco le va mal, nos cuenta que está muy orgullosa de sus hijas Olivia de 20 años que quiere dedicarse a la música y Sofía de 19 que estudia empresariales: "Ahora viven en Miami, se marcharon cuando estalló la pandemia y ya no han regresado, prefieren seguir allí con sus carreras".

Ella vivió en Miami durante unos años con el padre de sus hijas, cuando se divorció en 2013 regresó a España, fue entonces cuando volvimos a verla en televisión e incluso como concursante de Supervivientes.

Hace un año y medio que conoció a su actual pareja, Ricardo y como ella misma nos cuenta no puede estar más contenta con su relación: "Mi novio no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, Me prodigo poco con él públicamente porque siempre he preferido separar la vida personal de la profesional porque es más sano. Me ha acompañado a eventos y presentaciones en contadas ocasiones, yo creo que a la larga esa distancia también es mejor para la pareja. Llevamos un año y medio juntos y estoy muy feliz".

Si tiene que pronunciar un deseo lo tiene claro: "Seguir soñando y mantener la ilusión en todo lo que hago. Pido seguir estando arropada de gente maravillosa que me acompaña en mi camino, como mi productor Guillermo Ereño, que ha estado a mi lado desde que regresé de EEUU y en el retorno de Olé, Olé. Creo que poder tener a tu lado a personas que te acompañen en el camino es fundamental".