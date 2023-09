Un compañero de la Princesa Leonor habla de "vetos" para evitar filtraciones

Que la heredera de la Corona española sea tu compañera de clase tiene sus pros y sus contras... y si no que les pregunten a todos aquellos que comparten espacios con la hija de Don Felipe.

La nueva aventura educativa de la Princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza sigue generando gran interés a su alrededor. Tanto es así que este domingo el programa de corazón de Telecinco Socialité consiguió hablar en exclusiva con uno de los compañeros de la escuela en la que se prepara la hija de los Reyes Felipe y Letizia.

Testigo de excepción de todo lo que sucede alrededor de la heredera al Trono no dudó en compartir múltiples curiosidades sobre cómo está siendo el primer curso para Doña Leonor y cómo ha influido entre los demás alumnos su mediática presencia: "A los de primero nos han prohibido usar el móvil en la academia porque somos los que más coincidimos con la Princesa Leonor. En el comedor no podemos utilizar el móvil. Están intentando que no se filtren fotos de ella y solo podemos usar el móvil en las habitaciones".

Y es que al parecer las cosas habrían cambiado en la escuela militar de Zaragoza desde que la Princesa de Asturias ingresó. Eso sí, parece que se ha adaptado perfectamente: "Leonor se ha integrado muy bien y ya tiene su grupito de amigas de las que no se separa. Siempre va acompañada por dos amigas que ha conocido aquí dentro y también están en el primer curso. Han hecho un buen grupo, siempre que pueden comen juntas e incluso salen a tomar algo a la zona universitaria de Zaragoza".

