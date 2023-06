¿Se divorcian Meghan Markle y el príncipe Harry?

- La ausencia de muestras de afecto públicas entre ellos, como besos o abrazos, que antes eran habituales.

- La falta de comunicación con la Familia Real Británica, especialmente con la reina Isabel II, a la que no han visitado desde hace más de un año.

- La venta de su mansión en Reino Unido, donde celebraron su boda, lo que podría significar que no tienen intención de volver.

- La aparición de biografías no autorizadas que revelan detalles íntimos y escandalosos de su relación, como la supuesta infidelidad de Harry con una modelo o el aborto espontáneo que sufrió Meghan.

- La contratación de abogados especializados en divorcios por parte de ambos, tal como afirma thethings.com, lo que podría indicar que están preparando los trámites legales.

¿Qué consecuencias tendría el divorcio entre Meghan y Harry?



El presunto divorcio entre Meghan Markle y el príncipe Harry sería un acontecimiento histórico que tendría repercusiones tanto personales como sociales. Algunas de ellas son:

- El reparto de su fortuna, estimada en más de 130 millones de dólares según Forbes, que podría generar disputas y litigios.

- La custodia de sus dos hijos, Archie y Lilibet, que podría ser compartida o exclusiva según el acuerdo al que lleguen.

- El impacto en su imagen pública, que podría mejorar o empeorar según cómo manejen la situación y cómo reacciona la opinión pública.

- El efecto en la Familia Real Británica, que podría ver afectada su popularidad y su estabilidad, especialmente tras la muerte del príncipe Felipe.

- El papel en la sociedad, que podría cambiar según sus proyectos profesionales y personales, como sus colaboraciones con Netflix o Spotify o sus iniciativas solidarias.





En resumen, el posible divorcio entre Meghan Markle y el príncipe Harry es un tema lleno de incógnitas y especulaciones.

A menudo las parejas que son muy conocidas están siempre envueltas en rumores de separación o divorcio. Tal como pasó en los casos de Angelina Jolie y Brad Pitt, Tom Brady y Gisele Bündchen o Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en todos estos casos finalmente los rumores se confirmaron.

Si Meghan Markle y el príncipe Harry pasan a formar parte de esta lista solo el tiempo lo dirá, (o quizás lo veamos en una próxima docu serie de Netflix).