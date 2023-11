Conmoción en GH VIP con la fulminante expulsión disciplinaria de 2 aspirantes

El patinador compartió su experiencia en el programa: "He aprendido muchísimo, es una montaña rusa. Lo que creo que he aprendido más es saber valorar lo que tenemos todos en nuestro día a día". Además, reveló que la convivencia más complicada en la casa había sido con Laura Bozzo, aunque con el tiempo llegó a comprenderla y apreciarla: "Con la persona con la que más me ha costado convivir es con Laura. Pero luego cuando la entiendes y te das cuenta que es un amor de persona. Lo peor fue cuando entraron los 3 nuevos".

Antes de su partida, Javier ha tenido una emotiva conversación con el 'Super': "Gracias, os voy a echar de menos, gracias a todo el equipo que está ahí detrás". Unas palabras a las que el 'Super' ha respondido agradeciendo su paso por el programa.