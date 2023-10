Gustavo Guillermo desprecia el gesto de Terelu y Carmen Borrego "por dinero"

Ni su novia Ainhoa terminó de entender la actitud del exchófer de María Teresa Campos dentro de la Casa de Gran Hermano VIP 8.

Los concursantes de Gran Hermano VIP continúan con su vida dentro dela casa de Guadalix y en esta ocasión ha sido Gustavo Guillermo el que ha tenido que celebrar su cumpleaños alejado de sus seres más queridos, pero acompañado por el resto de concursantes que empiezan a convertirse en familia.

A pesar de todo lo que se ha dicho desde su entrada y los difíciles momentos que están viviendo Carmen Borrego y Terelu Campos tras el fallecimiento de su madre, las hijas de María Teresa han querido tener un detalle con Gustavo enviándole una carta a modo de felicitación.

"Sois unos cracks, pero no quiero tocar el premio final. No es mío, es de mis compañeros y lo que me quieran decir y me digan en esa carta me lo podrán decir en unos días o en unas semanas" respondía Gustavo al enterarse que leer esa carta le iba a costar un total de 1.000 euros del premio final.

La novia de Gustavo, Ainhoa, no entiende su gesto con Terelu y Carmen Borrego

A pesar de su aparente empatía con el resto de concursantes, su mujer Ainhoa no terminaba de entender esta decisión después de haber sido ella la que le ha pedido a Carmen y Terelu que participasen en la carta.

"Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá, se te ha echado de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en casa" rezaba la carta por parte de Terelu Campos.

"Quédate tranquilo que todo está en orden y tu comportamiento es intachable" añadía la mayor de las hermanas. Para finalizar la carta, Terelu se mostraba muy clara: "Te quiero y sé que tú a mí también". Mucho más fría que escueta que hermana, Carmen escribía: "Lo estás haciendo fenomenal, me gustaría que fueras más tú y que saques tu humor. Nos vemos en la final".

El Debate de GH VIP 8 mejora en los audímetros

El "desprecio" de Gustavo Guillermo sin embargo fue bien entendido por la audiencia, al menos en lo que al respaldo en los audímetros se refiere porque el Debate de GH VIP de este domingo subió sus registros alcanzando para Telecinco un 11.8% de cuota de pantalla y 1.040.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 1 de octubre.

Solo el Secretos de Familia de Antena 3 logró ponerse por delante y lo hizo por la mínima, con un 11.9% y 1.180.000.