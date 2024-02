Nacho Taboada felicita de una romántica forma a Sara Carbonero por su cumpleaños

La periodista deportiva ha celebrado su 40 cumpleaños y ha recibido muchas felicitaciones, aunque ninguna tan especial como la de su novio.

Sara Carbonero ha soplado las velas este 3 de febrero para celebrar su 40 cumpleaños. Un 40 cumpleaños que le llega en un excelente momento personal y profesional y que ha estado marcado por las felicitaciones que ha recibido la periodista manchega tanto de sus amigos como de su novio Nacho Taboada, quien le ha dedicado un bonito mensaje acompañado de una serie de fotos.

"Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz. Pd: Hay fotos peores", unas palabras que el músico ha acompañado de varias instantáneas en las que destaca una de la pareja en su visita a El Peine del viento de Chillida, uno de los lugares de San Sebastián más emblemáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Taboada (@taboada_nacho)

Aunque la pareja ya lleva dos años juntos, ninguno de los dos tiene acostumbrados a sus seguidores a hacer gala de la relación que tienen, por eso estas instantáneas que Nacho Taboada ha colgado para felicitar a Sara son de lo más especiales.

Isabel Jiménez, Paula Echevarría y Raquel Perera felicitan a Sara Carbonero

Otra de las que ha felicitado a Sara Carbonero ha sido Isabel Jiménez. La periodista de Telecinco es una de las mejores amigas de Sara, por eso su felicitación también ha sido muy especial: "'Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo...' Tú eres mi cara buena del mundo. Mi amiga, mi hermana. Trust the future, dijimos una vez. Y nos trajo hasta aquí. De esto va la vida, ¿no? Felices 40. Que se prepare el mundo... y que nos espere la luna. Te quiero". Una felicitación que Sara ha respondido sin dudar: "¡Qué de cosas comadre! No me sonrojo si te digo que te quiero...".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

A todas estas felicitaciones de amigos, de su pareja y de seguidores anónimos hay que añadir la de Paula Echevarría, que le escribía: "Felicidades amiga mía. Te quiero mucho", y la de Raquel Perera: "Por los momentos en los que hacemos palanca con la alegría, secuestrando miedos y custodiando lo bonito de vivir sin pesadillas. Feliz cumpleaños amiga mía. Te quiero pa siempre".