Nagore Robles rompe su silencio: la relación entre su ex Sofía Cristo con Ángel

La colaboradora de Telecinco fue durante años la novia de la hija de Bárbara Rey. Nunca antes había hablado tan claro de la relación entre hermanos, ahora rota para siempre.

A pesar de que durante los dos meses que lleva en los Cayos Cochinos apenas ha hablado sobre Bárbara Rey y su hermana Sofía, la visita de Ana Herminia a Honduras parece que ha hecho cambiar de opinión a Ángel Cristo Jr. sobre su intención de mantener su guerra familiar al margen de Supervivientes.

Y aunque no se sabe muy bien qué le contaría su novia sobre su madre y su hermana, es algo lo suficientemente importante como para que el concursante haya sentenciado definitivamente la relación no solo con la vedette sino también con Sofía Cristo, sobre la que hasta ahora había hablado con cariño asegurando que no le había hecho nada y que tenía las puertas abiertas de su casa porque es la tía de su hija.

Ángel Cristo se sincera con Gorka sobre la relación con Bárbara Rey y Sofía Cristo

Durante una conversación con Gorka Ibarguren, Ángel se mostró más rotundo que nunca y dejó claro que ya no considera a Bárbara ni a su hermana parte de su familia: "Antes de venir aquí mi madre dijo por todos lados que estaba muerto para ella. Ella se disculpó con una carta a través de sus abogados que yo no quise ni escuchar. Yo lo único que le tengo que decir a mi madre, que yo ya dejé claro que el cordón umbilical ya no existe, es que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto estoy muerto".

"Para mi ella no está muerta pero no es mi familia. Mi familia es Ana, mis hijas, mis animales, la gente del circo.... No hay vuelta atrás, ni para ella ni para mi hermana", sentenció, revelando su cambio de actitud respecto a Sofía por algo que le contó Ana Herminia: "Cuando entré aquí decía que mi hermana tenía las puertas de mi casa abiertas. No es así. Después de haber hablado con Ana, no las tiene. Ella hizo algo muy, muy feo".

Angel Cristo dice que se he quitado una mochila, una carga un lastre de negatividad y ahora solo quiere luz y alegría #TierraDeNadie9 pic.twitter.com/hcbqDPJAau — AnaRC76 (@AnayRC76_) May 7, 2024

Sin embargo, esta ruptura definitiva con su madre y con su hermana es para Ángel "una liberación", ya que como confesó a Gorka "aunque suene mal me he quitado un lastre de negatividad y de maldad".

Nagore Robles habla por primera vez de la relación entre Sofía y Ángel Cristo

Estas confesiones provocaron algo inédito en el plató de Tierra de Nadie de Carlos Sobera este martes y es que Nagore Robles opinó por primera vez, y con conocimiento de causa, sobre la relación entre Ángel y Sofía, la que fue su pareja durante años.

La colaboradora de Telecinco no pudo por menos que responder a la pregunta de Sobera: "¿Tú conoces muy bien la relación entre Ángel y Sofía, ¿no?".

A pesar de la larga relación sentimental entre Robles y la hija de Bárbara Rey nunca había comentado nada al respecto y este martes explicó por qué: apenas conoce cómo se llevan los hermanos porque mientras fue novia de Sofía tampoco se hablaba mucho de ello.

"Entiendo que puede resultar antinatural o muy fuertes las palabras de Ángel o de cualquier hijo hablar así de su madre, pero es que también tenemos que entender que hay situaciones familiares que no son normales, que no vives en una educación sana, saludable mentalmente, con valores, con amores lo que sea…", argumentó mostrándose empática con la postura de Ángel Cristo de cortar la relación con su madre y con su hermana: "Hay que respetar que él en un momento dado pueda decir yo le deseo lo mejor a mi madre, pero yo continúo con mi vida, aunque suene duro".

Filias y fobias familiares que este martes ayudaron a Telecinco a liderar el prime time con Supervivientes: Tierra de Nadie que cosechó un 16.4% de cuota de pantalla y 1.175.000 espectadores, mientras la que más se acercó fue Antena 3 con Hermanos con un 11.8% y 1.060.000.