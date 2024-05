Vicky Martín Berrocal traiciona a Ana Rosa y veta el sexo con Victoria Federica

La diseñadora es colaboradora habitual del programa de Quintana en Telecinco, sin embargo, su polémica entrevista a la hermana de Froilán se convirtió en oro para Antena 3 y Sonsoles Ónega.

Vicky Martín Berrocal es una de las colaboradoras/tertulianas estrella del TardeAR de Ana Rosa Quintana desde que comenzó su nueva aventura en las tardes de Telecinco.

Y ha sido precisamente la diseñadora andaluza la que se ha llevado el gato al agua de entrevistar en su podcast a Victoria Federica de Marichalar, poco amiga de este tipo de iniciativas, de ahí que no se hable de otra cosa en las últimas horas.

Amable a más no poder, territorio amigo en el que Vic no iba a sufrir ningún daño, ninguna pregunta incómoda y eso sí, mucho cachondeo en redes precisamente por esto, pero el caso es que era tema de obligado análisis en las tertulias de corazón. Sobre todo porque es casi imposible ver una entrevista a la hija de la Infanta Elena y muchísimo menos de una hora de duración conversando sobre su vida, la familia, el amor, su temor a los medios, sus valores heredados de su familia....

Los valores de Victoria Federica heredados en el podcast de Vicky Martin Berrocal. pic.twitter.com/WXQlMa5SUf — Lucio Chiné (@LucioChine) May 7, 2024

Martín Berrocal en persona analizó el asunto este martes en el plató de Ana Rosa dejando claro que Victoria Federica confía en ella y por eso le concedió la entrevista: "Ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez y que si no es conmigo no se atreve. Esto es un regalo y es un lujo, pero también es una responsabilidad". Cabe señalar que Vicky conoce a la sobrina del Rey "por mi hija Alba, estudiaron en la misma universidad. Yo la he visto en cumpleaños de mi hija, me la he cruzado en algún evento, en alguna feria...".

Vicky Martín Berrocal "veta" el sexo en su entrevista con Victoria Federica

Dada la relevancia del personaje y que había que tratarla entre algodones aunque en su podcast siempre suele hablar de sexo con sus invitados esta vez fue diferente: "Una cosa que yo no le pregunté... Yo hablo de sexo, lo suelo hacer porque de todo se puede hacer en esta vida de forma natural, pero con ella no me salió, pero no por nada, porque la charla fue por otro lado y estaba muy nerviosa, era su primera vez".

Victoria Federica es maravillosa y de este barco no me baja nadie. pic.twitter.com/WCs8B3QCjf — El Rey Cayetano (@ElReyCayetano) May 7, 2024

A Ana Rosa le llamó la atención que sea tan tímida y que se haya abierto redes sociales para exponerse mucho más, pero según Berrocal lo hizo para mostrarse de una manera diferente a como la señalaban la prensa: "Me dijo que los medios estaban enseñando una Victoria que ella no reconocía".

Mientras la autora de la entrevista de la que todo el mundo habla la analizaba en el plató de Telecinco, en Antena 3 Sonsoles Ónega hacía lo propio en su Y Ahora Sonsoles, contando todo lo que Victoria Federica había dicho.

Sonsoles Ónega rentabiliza la entrevista a Victoria Federica sin Vicky Martín Berrocal

Que si está muy orgullosa de quien es y de la familia en la que ha nacido ("Prefiero que me critiquen a mí a que critiquen a cualquiera de mi familia"), que si la pérdida total de su anonimato limita su vida en muchos sentidos ("A veces me siento enjaulada"), que si de su padre ha heredado su amor por la moda y la Infanta Elena el espejo en el que se mira, que si su hermano Froilán es su mejor amigo y la persona más importante para sentirse bien en su vida...

Victoria Federica, sobrina de Felipe VI: «Soy súper cariñosa. Me encantan los abrazos».



Y a Letizia ¿le dará abrazos?



Ojalá se sepa la verdadera opinión de Victoria Federica acerca de la Reina. Detrás de cámaras es MUY sincera🤭 pic.twitter.com/fBw5Jyffnl — Jose M. (@Josemn1_) May 7, 2024

Y curiosamente quien mejor rentabilizó este martes la comentada entrevista de marras a Victoria Federica no fue Vicky Martín Berrocal hablando de ello en Telecinco, sino Sonsoles Ónega sin necesidad de tenerla en plató...

De hecho, el TardeAR de Telecinco bajó sus cifras este martes hasta el 10.8% de share y 802.000 espectadores (el menor número desde el 17 de abril) mientras Y Ahora Sonsoles las subía en Antena 3 hasta el 13.8% y 993.000, las más altas desde hace más de un mes.