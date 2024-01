El emocionante vídeo con el que la nieta de Paco Arévalo le ha dicho adiós

La repentina muerte del humorista hace algunos días ha sacudido a sus familiares, amigos y compañeros de profesión, que se han despedido de él por redes sociales.

Hace varios días la noticia del repentino fallecimiento del humorista Paco Arévalo sacudía al mundo del espectáculo, a sus amigos y especialmente a todos sus seres queridos. La despedida del humorista estuvo llena de lágrimas y recuerdos bonitos, aunque también se vio empañada por el episodio que protagonizaron Malena Gracia y los hijos de Arévalo en el tanatorio.

Una de las personas a la que más ha afectado la repentina muerte del cómico ha sido a su nieta, Ana Arévalo, quien estaba muy unida a él y que quiso darle una emocionante despedida con un vídeo y una carta que colgó en sus redes sociales.

Ana Arévalo, muy afectada tras la muerte de su abuelo

"Con un nudo en la garganta y los ojos encharcados, con todo el dolo de mi corazón, la vida ha hecho que me tenga que despedir de ti. No puedo describir con palabras como me siento ahora mismo... Sé que el día de tu partida debía llegar en algún momento, pero nunca me imaginé que fuese a pasar tan pronto y sin esperarlo", ha comenzado a escribir Ana Arévalo.

Y es que, como ella misma confiesa: "Aunque ahora mismo me es imposible sacar una sonrisa, siempre te recordaré con una por todas las que sacaste tú. Gracias por todo abuelo, te quiero muchísimo y te echaré de menos cada día. Descansa en paz, y nunca dejes de hacer reír, aunque ahora te toque hacerlo desde las nubes. Te quiero Abu". Una carta que además acompañaba de un emotivo vídeo en el que se pueden ver algunos especiales momentos que Ana y Paco Arévalo compartieron juntos.

La despedida a Arévalo envuelta en polémica

Hay que recordar, que los días posteriores al fallecimiento de Paco Arévalo han estado llenos de polémica por lo sucedido en el tanatorio de Valencia donde sus familiares y amigos acudían a despedirlo. Una polémica en la que estuvieron envueltos el hijo de Paco Arévalo y Malena Gracia, la última pareja del humorista.

La presencia de Malena Gracia no sentó demasiado bien a la familia del humorista, y la vedette terminó siendo expulsada del tanatorio tras protagonizar un tenso momento lleno de gritos, insultos y empujones.