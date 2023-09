Visita de una "misteriosa mujer inglesa" a Don Juan Carlos: alarma en Casa Real

El Emérito está pletórico después de haberse proclamado campeón del Mundo de vela y ahora ha trascendido información muy personal e íntima del monarca. No ha gustado en La Zarzuela.

Es evidente que el Rey emérito Juan Carlos I se encuentra en un mejor estado de salud. Estos últimos meses ha incrementado su agenda social y no sólo ha visitado de nuevo España para participar en las regatas de Sanxenxo sino que también ha viajado hasta el Reino Unido para participar, y ganar a bordo del Bribón, en el Campeonato del Mundo celebrado hace unos días en la Isla Wight.

Don Juan Carlos, además, mantiene una animada vida en su lugar de residencia actual, Abu Dabi. Allí reside en una impresionante mansión, valorada en unos 12 millones de euros, ubicada en la paradisiaca y discreta isla de Nurai. Y allí casi nunca se siente solo porque ahora hemos conocido una larga lista de visitas que el Emérito habría recibido y de la que no había constancia hasta ahora…

Empecemos primero con las visitas que sí han trascendido, las de miembros de su familia como sus hijas, las Infantas Elena y Cristina o la de sus nietos, Felipe Juan Froilán, Victoria Federica y también los Urdangarin.

Por supuesto que ni el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor o Infanta Sofía han visitado al monarca en Abu Dabi. Tampoco la Reina Sofía. Y es que las relaciones familiares no pasan por su mejor momento, algo que no es ningún secreto.

Por su parte, hemos conocido que Carlos Herrera tuvo oportunidad de estar con el Rey Emérito el pasado invierno. Otros amigos como el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos o el conocido doctor Manuel Sánchez, también han pasado unos días con Juan Carlos I en su residencia en Abu Dabi.

Juan Carlos I y sus invitadas ocultas

Pero ahora el digital El Debate ha aireado otras visitas que no habían trascendido hasta este momento y que corresponden al círculo más íntimo del Emérito, más que íntimo a eso que se ha bautizado de forma eufemística como de entrañable amistad.

En este sentido, y dentro de eso que se ha categorizado como ‘amiga entrañable’, Marta Gayá. La conocida empresaria balear habría visitado durante varios días a Don Juan Carlos es su mansión. Gayá ha estado ligada sentimentalmente, o al menos así ha trascendido, durante mucho tiempo al monarca emérito.

Y hay más porque según el citado medio, la mallorquina no ha sido la única que habría pasado unos días junto a Don Juan Carlos en Abu Dabi: el Rey emérito también ha pasado unos días en su residencia con una “misteriosa mujer inglesa” con la que habría tenido una relación sentimental durante años.

Con todo ello, tal y como ha podido saber ESdiario de fuentes próximas a La Zarzuela, en la Casa Real no ha sentado nada bien esta información y no por la filtración de la noticia o la búsqueda de responsables si no porque se culpa directamente el Emérito por su "comportamiento inadecuado y nada discreto" por, supuestamente, haber recibido este tipo de inapropiadas visitas.