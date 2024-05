El rumor sobre Urdangarin que corre en Antena 3 y alerta Zarzuela pifia La Sexta

La familia del Rey Felipe y aledaños no para de dar disgustos y preocupaciones en Casa Real por su afición a exponerse al pequeño y gran público con lo que todo ello conlleva. El exduque más

Cuando no es por una cosa es por la otra pero el caso es que la Casa Real no gana para preocupaciones mediáticas con los diferentes miembros de la Familia del Rey y aledaños. Y es que la nueva era televisiva que ya abrió Victoria Federica con su fichaje por El Desafío de Antena 3 podría tener un nuevo capítulo con el ya divorciado exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Así lo dejó caer este domingo en La Roca de La Sexta la periodista Pilar Vidal asegurando que "el rumor que hay en los pasillos de Antena 3 es que ha llamado a esta casa porque le habían hecho una oferta para ir a El Desafío".

"El rumor es muy bueno, es de buena fuente", defendió ante Nuria Roca la periodista del corazón, pero la presentadora no quiso desaprovechar la oportunidad de consultar con su marido Juan del Val colaborador habitual del programa dominical de Atresmedia pero también jurado de El Desafío.

Juan del Val quita hierro a un posible fichaje de Urdangarin por El Desafío

El aludido no dudó en aclarar que como jurado suele enterarse de los nombres bastante antes que el resto, " es posible que en esta ocasión no, pero os aseguro que ese nombre no lo he oído a ninguna de la personas responsables de hacer un casting".

Berni Barrachina se interesó por la primera prueba que le pondría al exduque de Palma y tuvo claro que sería una que tiene que ver con la memoria. "Cuidado, que él ha hecho mucho sudoku en la cárcel y una carrera, no le subestiméis", ironizó Vidal.

A pesar del morbo que supondría ver a Iñaki Urdangarin en el famoso programa de Antena 3 que presenta Roberto Leal lo cierto es que de momento a los espectadores de La Sexta les interesó lo justito. De hecho, La Roca bajó sus registros este domingo hasta el 4.3% de cuota de pantalla y 392.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes y lejos de su competencia directa a estas horas, el Fiesta de Telecinco que hizo un 9.3% y 846.000.