Robbie Robertson, líder de The Band, muere a los 80 años

El músico Robbie Robertson, reconocido por su papel como guitarrista, compositor y vocalista, ha muerto con 80 años Robertson, fue clave en el éxito del The Band durante los años 70.

Según informa TMZ, la esposa de Robbie Robertson, Janet Zuccarini, recibió una comunicación del hospital confirmando el fallecimiento de su esposo Robbie Robertson. El icónico músico había estado enfrentando una batalla contra el cáncer de próstata por un período de un año.

Janet Zuccarini, es empresaria en Canadá, además de su rol como restauradora y jueza en el programa Top Chef Canadá.

El martes 8 de agosto, tuvo que ser llevado de manera urgente al hospital después de expresar malestar. Finalmente, el miércoles 9 de agosto de 2023, Robbie Robertson falleció en presencia de su familia.Lo recuerdan su esposa, su ex esposa Dominique, su pareja Nicholas y los tres hijos de Robbie, Alexandra, Delphine y Sebastian.

Robbie Robertson, figura Clave de The Band, fallece a los 80 Años

El mundo del rock lamenta la pérdida de Robbie Robertson, el talentoso guitarrista, compositor y vocalista que lideró a la influyente banda canadiense-estadounidense, The Band. Robertson, quien jugó un papel fundamental en el auge del grupo durante la década de 1970, además de colaborar estrechamente con Bob Dylan y Martin Scorsese, falleció a la edad de 80 años.

Una trayectoria marcada por la colaboración y la innovación

Robbie Robertson inició su incursión en el mundo de la música a comienzos de la década de 1950 en Canadá. Su banda, conocida como The Hawks, contaba entre sus miembros con Levon Helm y Rick Danko, quienes ya habían fallecido.

Su primer gran logro se materializó al acompañar a Bob Dylan en giras a partir de 1966, marcando así el inicio de su trayectoria como la agrupación reconocida posteriormente como The Band.

La colaboración de Robbie Robertson con Martin Scorsese fue un punto culminante en su carrera. Tras la grabación del concierto de despedida de The Band en 1976, inmortalizado en "The Last Waltz", Robertson continuó su colaboración con Scorsese en una variedad de funciones, incluyendo composición, supervisión musical y producción musical.

Su relación laboral comenzó en 1980 y perduró a lo largo de décadas, contribuyendo a películas notables como "Raging Bull", "The King of Comedy", "El color del dinero", "Pandillas de Nueva York", "Los difuntos", "Shutter Island", "El lobo de Wall Street", "Silencio", "El irlandés" y "Asesinos de la luna de las flores". La combinación de sus talentos dejó una marca indeleble en la historia del cine.

Trayectoria musical

Desde sus inicios en la Reserva de las Seis Naciones en Ontario, Robertson manifestó su pasión por la música. Su participación en los Hawks, la banda que eventualmente se convertiría en The Band, lo llevó a explorar diversos géneros y colaborar con notables como Bob Dylan.

Los éxitos de The Band, como "The Weight", "Up on Cripple Creek" y "The Night They Drove Old Dixie Down", lo catapultaron a la cima del estrellato musical.

Robbie Robertson se unió a los Hawks con tan solo 16 años, cuando el grupo actuaba como la banda de respaldo de Ronnie Hawkins.

Después de independizarse en 1964, el conjunto, formado también por Levon Helm, Rick Danko, Richard Manuel y Garth Hudson, se destacó como la banda de gira de Bob Dylan durante su histórica gira eléctrica de 1965-66. Además, colaboraron con Dylan en las renombradas "cintas del sótano" en 1967.

El grupo The Band, alcanzó la fama con sus primeros álbumes "Music From Big Pink" y "The Band", que amalgamaban influencias de la música estadounidense y dejaron una huella profunda en músicos contemporáneos y futuras generaciones de artistas de raíces estadounidenses.

Reconocimientos de su carrera

Robertson es recordado por sus icónicas composiciones para The Band, incluyendo clásicos como "The Weight", "Up on Cripple Creek", "The Night They Drove Old Dixie Down", "The Shape I'm In" y "It Makes No Difference". Su historia con la banda fue capturada en el documental de 2019 "Once Were Brothers".

A lo largo de su carrera, Robertson fue reconocido por su influencia en la música y su destreza como guitarrista y compositor.

Su contribución a la música de raíces estadounidenses dejó huella en generaciones posteriores de artistas. La trascendencia de su trabajo lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama Juno de Canadá en 1989 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.. Asimismo, recibió el Premio a la Trayectoria de la Academia Nacional de Compositores en 1997.

Comunicado de su muerte

Según el anuncio de su agente, Robbie Robertson falleció en Los Ángeles tras una larga enfermedad. En palabras de su agente durante 34 años, Jared Levine:

"Robbie partió rodeado de su familia, incluyendo a su esposa, Janet; su ex esposa, Dominique; su compañero Nicholas; y sus hijos Alexandra, Sebastian, Delphine y el compañero de Delphine, Kenny. También deja atrás a sus nietos Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Su más reciente proyecto musical de colaboración con Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', fue recientemente concluido".

Un legado duradero

Aunque The Band siguió adelante sin Robertson durante los años 90, la influencia y la energía de su música perduran. La despedida de Robbie Robertson, justo dos semanas antes de su partida, muestra su legado continuó y su profundo impacto en la música y el cine.

Su última entrevista con Variety reveló su aprecio por su colaboración con Martin Scorsese y la amistad que los unió a lo largo de los años. Con una carrera que trasciende generaciones, Robbie Robertson deja un legado perdurable en la historia del rock.

El tweet más reciente de Robertson, compartido un día antes de su fallecimiento, muestra una imagen humorística en compañía de Garth Hudson, el último miembro sobreviviente de The Band.

Performing "Don't Do It" LIVE at the Academy of Music in 1971 with the boys. #RockOfAges50 #ROA50 @thelastwaltz78



Watch the full video: ▶️ https://t.co/YFlr7jWPdk

Stream ROCK OF AGES: ▶️ https://t.co/Gwk5sjWMsE pic.twitter.com/AE9phm9y4G — Robbie Robertson (@r0bbier0berts0n) August 12, 2022

A lo largo de su carrera, Robertson fue reconocido por su influencia en la música y su destreza como guitarrista y compositor.

Su contribución a la música de raíces estadounidenses dejó huella en generaciones posteriores de artistas. Su influencia perdura a través de su obra atemporal y colaboraciones innovadoras, consolidando su lugar como una leyenda en la historia del rock.

Después del fallecimiento de Robbie Robertson en Los Ángeles, numerosos músicos, seguidores y compañeros de profesión expresaron homenajes hacia él.

Martin Scorsese, en particular, lo ha recordado como uno de sus amigos más íntimos, destacando su presencia constante en su vida y trayectoria. Scorsese añadió que Robertson no solo era un amigo cercano, sino también un confidente en quien confiaba, un colaborador en proyectos y un consejero en diversos aspectos.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.