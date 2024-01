La inesperada aliada que le sale a Gabriela Guillén y que no gustará a Bertín

Tras el nacimiento de su hijo en común, el presentador y la modelo se encuentra en pie de guerra por la prueba de paternidad exigida por el cantante.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén llevan en pie de guerra desde mucho antes de que naciera el hijo que ambos tienen en común, pero no ha sido hasta el pasado 31 de diciembre, día en el que la modelo dio a luz, cuando la situación entre ambos se ha vuelto totalmente insostenible.

Tras conocer que la paraguaya había dado a luz, Bertín no tardó en recordar que no pensaba hacerse cargo de ese bebé y que en sus planes seguía entrando hacerse una prueba de paternidad. Algo más tardó en pronunciarse la nueva mamá, que tras atravesar un parto difícil, aguantó varios días más antes de mostrarse ante la prensa, y cuando lo hizo se la vio sobrepasada por la situación.

Gabriela Guillén se mostró muy enfadada y muy nerviosa con la presencia de varios periodistas en la puerta de su domicilio, aunque dicho enfado parece haber quedado atrás. Porque la ex de Bertín Osborne ha reaparecido ante las cámaras para hablar de la inexistente relación que mantiene con Bertín y asegurar que no quiere que su hijo lleve los apellidos del cantante: "Tendrá que aceptarlo, si quieres a alguien tienes que demostrarlo y tienes que luchar por ello".

Gabriela Guillén encuentra una aliada en otra ex de Bertín Osborne

La modelo paraguaya parece mucho más relajada que hace dos semanas, y aunque mantiene que "puedo disfrutar yo sola y educarlo como me dé la gana", ha asegurado que no descarta hacer la prueba de paternidad que Bertín le solicitó hace tiempo: "El más interesado es él, él es el que duda. Yo no tengo ningún problema en hacerla. Será cuando él quiera... Bueno, cuando a él le apetezca realmente aclarar las cosas, él ha sido el que ha empezado todo esto".

Pero además, Gabriela Guillén se ha encontrado con una inesperada aliada en su guerra con Bertín Osborne, que no es otra que Chabeli Navarro, la expareja de Bertín Osborne. Chabeli ha defendido la posibilidad de que Gabriela esté en contra de hacerse la prueba de paternidad: "La decisión de Gabriela es respetable, pero se lo tenéis que preguntar a ella no a mí. Ella está en su derecho también de no hacerse las pruebas de paternidad y ya está".

La ex del cantante, que hace meses aseguraba haberse quedado embarazada del cantante y haber abortado tras pedírselo este, ha criticado la negativa de Bertín a ejercer como padre y conocer al bebé: "Me parece muy mal que no quiera ejercer de padre, que hubiese tomado medidas, me da mucha lástima por Gabi".