Juan del Val apoya a Bertín Osborne y levanta una polvareda en La Sexta

El escritor defiende la decisión del sevillano de no ejercer de padre de su sexto hijo y uno de sus compañeros de tertulia recomienda a Bertín una vasectomía o el uso del preservativo.

Bertín Osborne ha sido padre por sexta vez y la llegada al mundo del hijo que el presentador ha tenido con Gabriela Guillén ha llenado las tertulias de todas las cadenas de televisión en nuestro país. Sobre todo por el debate que ha surgido alrededor, ya que el sevillano ha anunciado que no va a ejercer de padre y solo lo hará a nivel económico si la justicia y el test de paternidad determina que es suyo.

Una decisión -como siempre- apoyada por unos y criticada por otros. En este segundo caso sobre todo achacando al también cantante que no tome medidas precisamente para no tener más hijos no deseados. En el primer grupo, en el de los que apoyan la decisión y la defienden está Juan del Val, que dio su opinión durante la tertulia del programa que dirige su mujer, Nuria Roca, en La Sexta.

El escritor asegura que se puede valorar éticamente si está bien o mal, pero la realidad es que para él Bertín está en todo su derecho de no ejercer como padre. “Evidentemente, a lo que no tiene derecho es a saltarse la ley y a librarse de unas obligaciones que le corresponden", aclara Juan del Val ante las críticas de algunos contertulios.

Es el caso del colaborador de La Roca, Berni Barrachina, que también está de acuerdo con el hecho de que puede decidir no ejercer como padre pero que es una situación que se puede evitar: "Alguien puede decidir no ser padre, pero eso se hace con un preservativo, con una vasectomía o con la castidad". Palabras que el colaborador remata con un duro ataque a Osborne: "Pero entiendo que Bertín es demasiado hombre para ninguna de ellas".

Un asunto cantante en la crónica social y rosa de estas primera semanas del año 2024 que acabamos de comenzar y que vuelve a poner a Bertín Osborne en el punto de mira.