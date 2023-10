Jorge Javier fulmina a Pepa Jiménez y Cantizano por hundir la "tele de todos"

Desde las trincheras a partir del momento en el que Telecinco canceló "Cuentos Chinos" el presentador no deja de compartir sus reflexiones y también sus rejonazos demoledores. No pasa ni una

Que la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ha generado muchas polémicas (y las que siguen surgiendo sobre la marcha...) no es ningún secreto. Que la participación fugaz de Jorge Javier Vázquez como padrino de la novia, en sustitución de su hermano Kiko Rivera, fue una de ellas tampoco es un secreto.

Lo que pasa es que sigue generando mucho debate y mucha crítica y esto al expresentador de Sálvame y Cuentos Chinos pues no le hace gracia y no duda en contestar a cualquiera. Porque quizá lo hace desde las trincheras pero no pasa ni una.

Y eso es lo que le ha pasado a Pepa Jiménez, flamante nueva colaboradora del Mañaneros de Jaime Cantizano en TVE. Según la periodista del corazón, que volvió a la primera línea recientemente tras muchos años alejada de la pequeña pantalla, lo del enlace de Isa y Asraf es un "paripé, como en cualquier boda se hacen paripés, que las hay", comentó para añadir que "no me digáis que hay una ceremonia… yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Y aquí no había".

No contenta con eso fue un poco más lejos en sus dardos hablando del papel que tuvo Jorge Javier en el enlace: "Con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacerse las fotos y marcharse. Es surrealista todo", añadió en clara referencia a la portada de Lecturas en la que Vázquez figura posando junto a los novios y a Anabel Pantoja.

La portada de Lecturas ha generado un agrio debate.

Palabras que sentaron a cuerno quemado al presentador que no tardó en recurrir a sus redes sociales para contestar a Pepa Jiménez duramente y ya de paso tirar de las orejas a TVE por expulsar a los espectadores jóvenes de la televisión: "Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele".