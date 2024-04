Carmen Borrego enseña la patita y su verdadera cara en un vídeo sin editar

La reacción espontánea de la hija de María Teresa Campos fue de una crueldad sobresaliente y poca o ninguna empatía hacia el resto de compañeros que hacen posible Supervivientes.

La hija menor de Teresa Campos regresa a España tras abandonar el reality Supervivientes. Así lo adelantaba hace 7 días ESdiario. Carmen Borrego preparaba su salida. Dicho y hecho. Este pasado jueves se lo comunica la dirección del programa y la razón que le transmite directamente Jorge Javier Vázquez para explicar el fin de su aventura en Honduras son temas médicos. Este domingo uno se pudo percatar en la gala que presenta Sandra Barneda de la verdad del fin del concurso de la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego no ha aguantado más. Ni médico ni nada parecido. La reacción hacia la presentadora y el programa fue de una crueldad sobresaliente y poca o ninguna empatía hacia el resto de compañeros que hacen posible el programa.

¿Qué es Carmen Borrego?



Para el ciego, es la luz ☀

Para el hambriento, es el pan 🍞

Para el sediento, es el agua 💧

Para el solitario, una compañera 🤗

Para la televisión, una estrella ⭐



🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/kydZIolZiY — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Barneda se queda pillada. Quizás aún no lo conoce de verdad. Tiempo. No sabía cómo reaccionar ante la soberbia y falta de educación de la hija de la comunicadora malagueña. Quien la conoce bien no se ha sorprendido con que sucedió este domingo en directo. Si el programa fuera grabado, esa parte Telecinco la hubiese eliminado.

Carmen enseñó la “patita” y su verdadera cara. Muchos de sus compañeros de la época de Día a Día que presentaba María Teresa Campos y que también dirigía de hecho y derecho aunque en los títulos de crédito apareciese el nombre de Carmen Borrego ya lo sabían.

Carmen Borrego pierde las formas y su reacción no sorprende a los que la conocen

Los verdaderos mentores de aquel programa fueron Rafa Lorenzo, Yusan y la propia Teresa Campos. Carmen iba y venía. De escaletas de primera hora poco. O mejor dicho, nada. De reacciones como la de este domingo en la gala de Supervivientes, mucho. Lo que mejor hace es “dirigir” en la sombra como hace actualmente en Así es la Vida aportando conocimiento y cambiando a colaboradores. Una extinta amiga suya sabe de esto. Decide quién va y quién no va.

Borrego enloqueció y perdió las formas cuando la compañera del periodista César Muñoz en el programa vespertino Así es la Vida la invitaba a despedirse de sus compañeros. La reacción por parte de Carmen fue desmesurada. Su forma de actuar es como si la hubiesen tratado muy mal o vejada en Honduras cuando ha tenido un favoritismo absoluto que no han podido disimular al final. Ni al principio.

Ese es el pago que da a la gente que se porta bien. Así lo hizo con Gustavo Guillermo, mano derecha de su madre, y con Meli Camacho, la persona que más ha estado con su madre y la ha cuidado. Mucho más que Carmen. Su altivez no tiene cura. Otros compañeros del programa A tu Vera de la Televisión de Castilla la Mancha el tiempo que lo dirigió.

ESdiario no ha localizado a algún compañero que estuviese bajo su dirección que la recuerde con cariño. Ni a uno. En aquel momento lo presentaba Alicia Senovilla. La presentadora aún la recuerda bien. Muy bien.

Este domingo durante su pataleta de niña maleducada y consentida realizó una semblanza de la productora Cuarzo que deberían hacérselo mirar. Después de los 22.000 euros semanales y el trato de favor que ha recibido la concursante estrella de esta edición y que a Sandra Barneda la trató sin pizca de educación. Para poder perder algo hay que tenerlo.