Lolita Flores se distancia de las polémicas de David Bisbal y Carmen Sevilla

La jueza de "Tu cara me suena" ha sido preguntada por las últimas polémicas que han surgido sobre el documental de David Bisbal y sobre la despedida de Carmen Sevilla.

La vida de Lolita Flores está más ajetreada que nunca. La actriz no tiene un segundo de descanso y este mismo fin de semana ha estrenado en el Teatro Juan Bravo de Segovia su obra 'Poncia' ante un teatro que se mostró completamente lleno: "Teatro llenos, dos días estupendos, aquí en el teatro Juan Bravo de Segovia con 'Poncia', hoy ha sido el estreno y estoy cansada, pero feliz".

Ante los micrófonos de Europa Press, la actriz se mostraba nerviosa justo antes del estreno, explicando que "cada vez que estrenas algo nuevo, sobre todo que te gusta, como este texto de Luis Luque, la dirección, cómo están las luces de Paco Ariza, el vestuario, la escenografía... Es que es todo, Lorca, Lolita y Luque son tres L que se han juntado y, la verdad, que muy bien".

Un estreno en el que Lolita Flores estuvo acompañada de sus seres queridos más cercanos, entre los que encontramos a sus hijos Guillermo y Elena Furiase, o a su gran amiga Mariola Orellana. Quien no pudo estar fue su hermana Rosario Flores, que se encontraba en Madrid: "No ha podido venir, no... Ya lo verá ella en Madrid, sí".

Lolita Flores se desmarca de la polémica de Bisbal y Chenoa

Durante sus palabras con los medios, Lolita Flores fue preguntada por la polémica que ha surgido entorno al documental que Movistar Plus+ estrenaba el martes sobre la vida de David Bisbal y en el que no se menciona a Chenoa en ningún momento.

La actriz y compañera de la cantante en el programa "Tu cara me suena" de Antena 3 ha preferido desmarcarse y no posicionarse en favor de ninguno de los dos: "Yo es que no he visto ni el documental de Bisbal, ni he hablado con Chenoa, porque he estado metida aquí en el teatro y estoy ensayando. Pero eso no son cosas mías que me competan... Eso sí, viva Bisbal y viva Chenoa, allá cada uno con su película, yo con la mía de 'Poncia' tengo bastante".

De la polémica de Carmen Sevilla tampoco habla

Tampoco quiso mojarse Lolita Flores sobre la importante polémica que ha rodeado al fallecimiento de Carmen Sevilla en los últimos meses. Recordemos que hace poco más de una semana, salía a la luz que las cenizas de la presentadora habían sido abandonadas a su suerte y continuaban en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, a la espera de que las recogiera su hijo Augusto Algueró.

Sobre esta, y el resto de polémicas que han surgido recientemente, Lolita tiene claro que no se piensa pronunciar, ni ahora, ni nunca: "No hablé en su momento y no voy a hablar ahora... A Carmen la querré mientras viva, compañero, como la canción".