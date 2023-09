La llorera de Carlos Sobera provocada por Lolita, protagonista de Telecinco

El presentador de 'El musical de tu vida' no pudo contener las lágrimas durante su encuentro con la cantante por un deseo que la hija de la mítica Lola Flores tenía muy presente.

Tras el cambio a última hora de la semana pasada, este miércoles Telecinco emitía la entrega de El musical de tu vida con Lolita. La cadena de Mediaset decidió estrenar este particular formato con Ana Obregón para así adelantarse a Antena 3, pues tenía programada la entrevista a la actriz para el jueves de esa semana. Así, la segunda entrega del formato que presenta Carlos Sobera estuvo dedicado a la vida de la cantante, con seis números que interpretaron los momentos más importantes de la hija de la gran Lola Flores.

En el programa de este miércoles, se repasaron los veranos inolvidables de la infancia; las vecinas míticas que tuvo Lolita, como Marisol; su boda con Guillermo Furiase y hasta su Goya a Mejor actriz revelación. Pero sin duda, lo que más ilusión le hizo, o al menos por cómo lo celebró -tirándose al suelo- fue al ver aparecer en escena a Jesús Cimarro, Luis Luque, Magüi Mira, Juan Fernández, Sandra Blázquez, Elena Lázaro y Javier Zaparriel, su familia teatral y su otro "Goya", como les definió.

Las lágrimas, protagonistas de 'El musical de tu vida'

Las lágrimas fueron protagonistas de El musical de tu vida durante toda la noche en todas las actuaciones, pero de alegría. Sin embargo, también hubo de tristeza cuando recordaron el peor año de la vida de Lolita con la muerte de su madre y su hermano. Fue el "terrible" 1995, año en el que perdió a los dos y sobre lo que Carlos Sobera comentó que "es el impacto de la soledad más absoluta". Totalmente emocionada, Lolita añadió: "De la orfandad de madre, se unió que a los cuatro años murió mi padre. Mi hermana y yo nos quedamos huérfanas de padre y de madre y también de hermano".

Carlos Sobera no puede contener las lágrimas de emoción ante la petición de Lolita Flores a la vida: “Quiero quedarme muchos años y poder ver a mis nietos crecer” #ElMusicalDeLolita https://t.co/Psnhdf6cI2 — El musical de tu vida (@musicaldetuvida) September 21, 2023

La cantante tendría que secarse las lágrimas para continuar: "La vida es curiosa. Mi madre y mi tía también perdieron un hermano con 16 años de una peritonitis. Yo lo único que le pido a Dios y ahí sí me emociono... Mi hermana y yo tenemos dos hijos, hembra y varón, por ese orden además, y lo único que le pido a Dios es que no quiero que las historias se repitan más. El cupo ya está hecho", deseó y suplicó ante un presentador también derrumbado. "Yo tengo mi sitio aquí y no me quiero ir, quiero quedarme muchos años y poder ver a mis nietos crecer. Y que cuando Dios me quiera llevar, sé que voy a estar con ellos arriba y eso me da mucha alegría", zanjó con lágrimas que compartía con Sobera.