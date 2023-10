Chenoa baja a la tierra a Bisbal de un hachazo por despreciarla a ella y a todos

La polémica está servida. David Bisbal estrenó este martes en Movistar Plus+ su propio documental, Bisbal, un largometraje en el que hace un completo repaso por su vida mostrando por primera vez su lado más personal y desconocido.

Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, el almeriense pasa por alto una importante etapa que sin duda le marcó de un modo decisivo, la de su relación con Chenoa. Y es que la cantante (de la que se enamoró en la primera edición de Operación Triunfo y con la que protagonizó un sonado noviazgo durante 3 años) tiene un papel más que secundario en el documental.

Aunque se comenta su mediática ruptura y cómo esta afectó a la imagen pública de Bisbal (que asegura que la prensa se ensañó con él por no responder a las preguntas sobre su "cambio personal") ni siquiera se menciona el nombre de Chenoa una sola vez.

Chenoa desmiente que le haya molestado el documental de Bisbal pero le envía un dardo

Un "desaire" del cantante que su ex no se habría tomado nada bien. Una información que la propia Chenoa ha desmentido en la cena de nominados de Los40 en el madrileño Florida Retiro, asegurando que aunque no ha visto el documental, "creo que es una cosa muy bonita".

"A pesar de los caminos diferentes hemos salido de Operación Triunfo los dos y seguimos aquí", apuntó en lo que parece un dardo a Bisbal por 'renegar' de la etiqueta de 'triunfito' y una sobredosis de realidad para bajarle los pies a la tierra.

De hecho, al contrario que su ex, es algo de lo que la artista asegura que está muy orgullosa: "Yo estoy cerrando mi círculo presentando Operación triunfo. Aparte de eso hay mucha gente que ha salido de esta plataforma", añadió, dejando en el aire si está enfadada porque David ni siquiera la mencione.

Una vez más, Chenoa es la mejor. (📹🎥 Europa Press) pic.twitter.com/UuGGFllWLb — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) October 17, 2023

"Te vuelvo a repetir, yo creo que al final sigo aquí, estoy aquí cerrando un ciclo precioso. Estoy encantada de salir de ahí y de volver", zanjó, confesando que a pesar de todo le desea "lo mejor" al almeriense "y a todo el mundo siempre".