Otro fin de semana del Rey Felipe sin Letizia acaba en un serio incidente

El monarca se ha escapado con amigos, de nuevo, a esquiar. Como es habitual, ha intentado ser discreto pero en esta ocasión no lo ha conseguido… más bien ha ocurrido todo lo contrario.

El Rey Felipe VI ha viajado este fin de semana a Formigal a disfrutar de una de su gran pasión durante los meses de invierno: esquiar. Lo ha hecho con un grupo de amigos y sin su esposa, la Reina Letizia, que no tiene el deporte blanco entre sus actividades preferidas.

El monarca llegó el viernes por la noche al Pirineo y se alojó en el hotel Aragón Hills de la urbanización de Formigal. Salió a cenar a última hora acompañado de tres amigos, entre ellos López-Quesada y Beltrán Gómez Acebo, tal y como ha informado en exclusiva Informalia.

Fueron a Casa Martón, en la localidad de Sallent de Gállego, en plena plaza del pueblo. Un asador pequeño, donde se puede a comer muy bien por unos 50 euros, y con muy buen producto. Juntos degustaron productos de la zona y caseros como paté acompañado de confitura de tomate y ensalada de helado de tomate rosa Elarte con anchoas y queso de oveja del Valle d' Ossau. Terminaron con un buen chuletón regado con vino Somontano, tal y como recoge el citado portal.

Al día siguiente subieron a la estación y disfrutaron del mejor fin de semana de la temporada con sol y el 100 x 100 de las pistas abiertas por el excelente estado de la nieve. Dicen que el Rey hizo la cola del telesilla como todo el mundo. Sin embargo, nos informan de que sus escoltas a la hora de la comida volvieron a dar la nota.

En esta, que sepamos, segunda escapada invernal del monarca sin su mujer, el jefe del Estado y sus amigos decidieron hacer un break y disfrutar del almuerzo en el mejor restaurante de la estación situado a 2.000 metros de altitud, La Glera, un restaurante único a más de 2.000 metros de altitud ubicado en una pequeña y exclusiva cabaña con capacidad para muy pocas personas y al que solo se puede acceder a través de una 'ski ratrack' (máquina pisapistas) y con reserva. Allí degustaron, de nuevo, carnes a la brasa y un buen vino.

Rey Felipe: otro lío con sus escoltas

En este local se produjo el desagradable incidente que ha empañado esta nueva escapada de Don Felipe. Según coinciden en afirmar varios testigos presenciales, la seguridad del Rey informó al resto de comensales de que no podían hacer fotos. "Si sacáis el móvil os largáis del restaurante", dijeron. "La verdad es que fueron bastante desagradables", nos cuentan. Sin embargo, el monarca no. "Él incluso nos saludó cordialmente y nos dijo "que aproveche". Después, estuvo charlando y riéndose como cualquier otro grupo", según nos aseguran.

No es la primera vez que unos escoltas del hijo del Rey Emérito Juan Carlos I protagonizan este tipo de situaciones y no sólo con los ciudadanos, también con los paparazzi. Sin ir más lejos hace apenas un mes, en su última visita a Baqueira, como ya contamos. Allí los fotógrafos que habitualmente cubren la estación se sorprendieron cuando vieron aparecer al Rey en las pistas y obviamente al percatarse de su llegada se pusieron hacer su trabajo para después no molestar. Sin embargo, varios de ellos nos contaron que, en cuanto los escoltas del Jefe del Estado se percataron de que había fotógrafos, avisaron a Casa Real.

Aseguran que desde La Zarzuela enviaron un fotógrafo suyo (o llamaron a la agencia EFE) para romper la exclusiva. "Para reventar nuestro trabajo". Varios profesionales mantienen que es un patrón que se repite u que les destroza las exclusivas, concluye el citado portal.