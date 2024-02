Un medio inglés destapa el bochornoso mote del Rey Juan Carlos a Doña Letizia

La prensa británica ha puesto el foco en nuestra Familia Real y en esta ocasión lo que revela no es ni mucho menos positivo. La noticia no ha gustado nada, como es lógico, en La Zarzuela.

Muchos medios de comunicación europeos, pero también del otro lado del charco, se han hecho eco en las últimas semanas de unas informaciones que afectan gravemente a la Casa Real española por culpa de algunos tuits publicados por el ex cuñado de la Reina Letizia. Jaime del Burgo.

Estas informaciones, tal y como les hemos venido contando en ESdiario, no han tenido demasiada repercusión en España pero sí han sido alimentadas por Jaime Peñafiel, algo que finalmente le ha costado el despido de su medio, tras dos décadas con una columna semanal.

También Federico Jiménez Losantos acusaba al Rey Emérito Juan Carlos I de ser el responsable ideológico de la campaña de desprestigio emprendida por Del Burgo a la Reina y que afecta seriamente a su matrimonio con el Rey Felipe VI.

Ahora, tal y como ha comprobado ESdiario, ha sido el prestigioso diario británico The Telegraphquien hace buena esta teoría de las injerencias del Emérito. El rotativo inglés cuenta a sus lectores que los partidarios de Don Juan Carlos estarían detrás de esta nueva campaña de desprestigio contra la monarquía: "Es la enésima campaña orquestada contra Felipe VI [...] Son los círculos de Juan Carlos los que están agitando".

El citado periódico también ‘compra’ las teorías de Pilar Eyre –que les hemos contado también aquí- que confirma la teoría de la campaña: "Es cierto que hay una campaña para difamar el reinado de Felipe desde las mismas filas de la monarquía", aunque también recogen que un portavoz de Juan Carlos I desmintió todas las acusaciones.

Y ahora el mote a Letizia

Por si fuera poco The List, otro medio británico, se mete de lleno en el supuesto lío familiar, que además se caracteriza por hacer un importante seguimiento a nuestra Familia Real, cuenta ahora que ni el entonces Rey Juan Carlos ni la Reina Sofía habrían estado de acuerdo con el enlace de su hijo y con quien en ese momento era periodista de los Telediarios de Televisión Española (TVE,) a la que habrían resuelto llamar "the enemy within": una expresión que quiere referirse como a "el caballo de Troya" a la que iba a ser Princesa Letizia, en relación a las diferencias ideológicas y de clase (su origen plebeyo) entre ella y la familia del actual Rey.

Un mote, the enemy within, caballo de Troya o el enemigo en casa con el que el Emérito seguiría usando cuando, en su entorno más personal y cercano, se dirige a la esposa de su hijo.