El padre de Letizia salta tras los rumores sobre su hija y salpica a Casa Real

Jesús Ortiz había estado callado hasta ahora pero unas acusaciones públicas de una persona contraria a la Reina le ha hecho romper su silencio y salirse del guión, para disgusto de Zarzuela.

Jesús Ortiz es el padre de la Reina Letizia, con el que la esposa del Rey Felipe VI se lleva a la perfección y tienen más contacto y relación de la que públicamente trasciende. Así lo ha asegurado a ESdiario una fuente próxima a La Zarzuela.

De esta fuente hemos podido saber que si en algo no están de acuerdo padre e hija es en la decisión de Jesús de seguir manteniendo sus redes sociales abiertas y ser especialmente activo en X, antes Twitter. Doña Letizia, y la propia Casa Real, le han sugerido en numerosas ocasiones que sería mejor eliminar esos perfiles, para estar menos expuesto, y seguir las redes de forma anónima. Algo que él ha rechazado hasta ahora.

Y esos problemas que quieren evitar en La Zarzuela tienen todo el sentido y más en momentos delicados como los que se han vivido en los últimos meses: evitar que se comenten o critiquen aspectos de Letizia o de la Familia Real en una cuenta que pertenece a la familia de la Reina y también esquivar la posibilidad de que Ortiz se meta en charcos políticos inadecuados que puedan finalmente afectar a la Monarquía.

Letizia y su “agenda comunista”

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido recientemente con una tuitera que dice ser una señora de 83 años madre de 7 hijos y ex maestra, antigubernamental, de la derecha política partidaria de la tesis de Jaime Del Burgo (cuñado de la Reina que ha expandido rumores sobre presuntas infidelidades) según la cual “Letizia es la mano negra que manipula al Rey Felipe para favorecer a Pedro Sánchez, a la amnistía y a una agenda comunista”, afirma.

Esta usuaria ha difundido un tuit del padre de Doña Letizia de hace 3 años. Pone en duda su jubilación a los 74 años cuestionándole que haya cotizado 50 años e insinuando que miente con sus títulos universitarios, equiparándolo a un supuesto falso doctorado del presidente del Gobierno.

Jesús Ortiz, padre de Letizia, no se corta

Eso ha hecho estallar al padre de la Reina Letizia y ha entrado de lleno al trapo, calificando a la tuitera como “de corta de miras” y abriendo un hilo con explicaciones y arremetiendo irónicamente contra la profesión de su ‘oponente’:

“Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de ‘sus labores’?”, decía Ortiz.

La señora replicaba: “Pues no y si señor; tengo casi 83 años y he sido ‘mis labores’ como madre de siete hijos además de simultanearlo con mi tarea docente. No oposité hasta los 34 años (después del nacimiento de mi séptimo hijo). Una vida de la que me siento plenamente orgullosa. Atento saludo”.

Ayer, una autodenominada docente y madre de familia, 84 años, retomaba un tuit mío de hace tres años para tildarme de mentiroso. La contesté con buenas palabras haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue… ¡bloquearme! Algo se nos va de las manos por aquí. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 11, 2024

Después de varias réplicas y contrarréplicas el periodista asturiano contaba el desenlace final: “Ayer, una autodenominada docente y madre de familia, 84 años, retomaba un tuit mío de hace tres años para tildarme de mentiroso. La contesté con buenas palabras haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue… ¡bloquearme! Algo se nos va de las manos por aquí”.

Las fuentes próximas a Palacio consultadas por ESdiario insisten en que este “incidente” no ha sentado nada bien a la Casa Real y no descartan que sea la propia Reina Letizia quien hable con su padre de esta nueva situación incómoda.