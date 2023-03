Peligra gravemente uno de los "grifos" de Ana María Aldón para seguir en la tele

Ya lejos de José María Ortega Cano y con su ruptura oficializada y ya lejos de la actualidad, a la diseñadora le surgió una nueva fuente de presencias televisivas que ahora penden de un hilo

A pesar de los esfuerzos de Ana María Aldón por convencer a su hija Gema de que siguiera en Supervivientes finalmente no podrá seguir defendiéndola en plató porque su aventura en Honduras se acabado en tiempo récord.

Después de varios amagos de abandono los últimos días no han sido fáciles para Gema Aldón en el reality de aventuras. El dolor en el codo tras hacerse daño en una de las pruebas le estaba haciendo el concurso insoportable y, tal era su desesperación, que el domingo a punto estuvo de tirar la toalla.

Fue su madre, Ana María, la que la convenció para que no abandonase el reality: "Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también. Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción porque eso te va a frustrar tus sueños".

Un emotivo discurso que Gema escuchaba sin poder contener las lágrimas y tras el que decidía seguir luchando en la isla, convencida de que el tratamiento médico antiinflamatorio al que había accedido a someterse después de varios días de dolores le haría efecto y pronto estaría completamente recuperada.

Gema Aldón evacuada para someterse a nuevas pruebas médicas

Sin embargo no ha sido así, la lesión en el codo persiste y el equipo médico del reality ha decidido que la hija de Ana María Aldón sea evacuada y abandone la convivencia con sus compañeros de Playa Royale para someterse a diferentes pruebas (entre ellas una resonancia magnética) para conocer el alcance de su dolencia y ver si puede continuar en el concurso.

Una decisión que Gema recibió completamente abatida, protagonizando una emocionante despedida de sus compañeros al no saber si se trata de algo temporal o definitivo. Sin poder contener las lágrimas, la gaditana se despedía con besos y abrazos de los que han sido sus mejores apoyos en las últimas semanas, Alma Bollo y Jonan Wiergo, que tampoco podían parar de llorar.

"Sois personas increíbles, os voy a llevar conmigo siempre. Os espero fuera a todos", dijo a sus compañeros, antes de abrazar a todos excepto a Raquel Mosquera, con la que ha protagonizado varias peleas durante su concurso.

Sin embargo, no se olvidó de la peluquera y nada más subirse a la barca para ser evacuada de la playa le dedicó una despedida envenenada a gritos: "Adiós, Raquel Mosquera. Tengo mucha más educación que tú y me despido de ti".