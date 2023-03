Ana María Aldón evita in extremis el "desastre" para la única baza de Telecinco

La exmujer de José Ortega Cano puso toda la carne en el asador para evitar que las cosas pudieran ir aún peor para la de Mediaset e incluso para ella misma y su propia familia. Por los pelos

Las últimas horas de Supervivientes estuvieron marcadas por el posible abandono de una de las concursantes "estrella" de esta edición, Gema Aldón, hija de Ana María.

Teniendo en cuenta que este año Telecinco no logrado llevar a Honduras grandes nombres, una baja como esta sería notable en sus contenidos y tramas...

El debate del domingo comenzó con Ion Aramendi aclarando que Gema Aldón tenía problemas en el codo, que había recibido atención médica pero que su dolencia no era tal como para impedir que continuara en el concurso. A pesar de ello, la hija de la colaboradora de televisión decidía hacer su saco con sus pertenencias para plantear su abandono. Esto afectaba directamente a Ana María Aldón, quien estaba en plató y se preocupaba por el estado de su hija.

El presentador le recordaba a la superviviente que se le había propuesto aplicar un tratamiento médico que ella denegó por el miedo que sufre a las agujas y ella aseguró que era tal el dolor que sufría, que superaba al dolor que vivió durante el parto de su hija. Tras la pausa publicitaria, la exmujer de José Ortega Cano se proponía convencer a su hija para no abandonar y lo hacía con las mejores palabras que podía utilizar.

En cuanto la concursante escuchó a su madre, no pudo evitar emocionarse. La diseñadora le pedía perdón públicamente por las veces que no confió en ella reconociendo que "me has dejado al a altura del betún, eres lo más importante que tengo". Le aseguró a su hija que todo lo que ha dejado fuera del programa está bien, que no se preocupara lo más mínimo, desvelando cómo están viviendo Nicole y el pequeño José María su concurso. "Tu hija te está esperando para comerse los peces que tú pescas, a tu hermano todos los días le tengo que poner vídeos nuevos tuyos", relató.

Antes de terminar la conexión, le recordó también que abandonar no era una opción si quería conseguir su sueño y que no olvidara que tiene que luchar por ella y por su hija. También le habló de su "papasito", que tanto le quiere y le echa de menos. Madre e hija, llorando a la vez pero con miles de kilómetros a distancia, se sintieron más cerca que nunca. Gema Aldón finalmente recapacitaba gracias a Ana María Aldón y aceptaba continuar en el concurso.

Sin duda un respiro para Telecinco, ya que Supervivientes es una de las pocas bazas que le queda en la parrilla para imponerse en los audímetros a otras cadenas como Antena 3, que no deja de ganarle terreno en los últimos tiempos.