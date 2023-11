Giro: un policía cuenta con crudeza cómo Sancho reventó el cráneo a Arrieta

La causa que se complica día a día para el joven cocinero español. Su futuro penal en Tailandia está bastante delicado y una filtración policial arroja nubarrones negros sobre el acusado.

Daniel Sancho parece cada vez más acorralado desde el punto de vista judicial. A las dificultades de no encontrar representación legal en Tailandia se ha unido que el joven no quiera colaborar con la justicia local, algo que ya le acerca a las mayores de las penas.

Pero todo parece complicarse porque ahora conocemos, gracias a una entrevista que el programa matinal de Telecinco, Vamos a Ver, ha conseguido realizar al “policía de confianza” de Sancho. Fue el primer policía que interrogó al joven cocinero tras ser detenido acusado del asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta.

El programa de Mediaset España, da cuenta así del testimonio del primer policía que interrogó a Daniel Sancho, es el número dos del coronel Panya, jefe de comisaria de Koh Phanganque, el cual se ganó la confianza del joven cómo primer interrogatorio para confesarle todo.

El coronel ha realizado un testimonio inédito para Álvaro López -el reportero que el programa de Joaquín Prat tiene desplazado a la isla tailandesa- explicando que “el abogado de Sancho sólo escuchó a Daniel, no al resto, solo tiene su versión y tengan algo claro, en Tailandia si imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación, lo hacemos con pruebas contundentes".

El coronel atiende a las preguntas del equipo consultando en todo momento a su número dos declarando que “Daniel admitió que lo había preparado todo, ha aceptado haber matado con premeditación, ha confesado que había comprado cuchillos y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo".

El coronel sobre la utilización de lo que compró Daniel Sancho: “Utilizó también los cuchillos que se encontraban disponibles en la habitación del resort porque los que compro no estaban lo suficientemente afilados, pero los de la habitación sí".

La web de Vamos a Ver explica que también ha comentado al equipo que existe información de la investigación que no puede revelar porque se encuentra todo bajo secreto de actuaciones. Deja dos puntos claves, sobre cómo llego Sancho al país explica que “Daniel no llegó a Tailandia procedente directo de España, vino de otro país, pero no os puedo contar todos los detalles”.

Daniel Sancho golpeó a su amante contra el lavabo

Estas declaraciones del agente dan un giro al caso y cierran literalmente la posibilidad de la muerte accidental, como mantiene la defensa del hijo de Rodolfo Sancho. El segundo punto clave sobre la estrategia de Daniel en España que mantiene la teoría de homicidio imprudente y que detalla que la fractura craneal producida en el seno de una pelea, es una teoría que Tailandia desmonta, no se produjo de manera accidental : “La fractura del cráneo no fue un accidente, fue Daniel Sancho el que cogió la cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo” deja claro entre gestos el coronel.

Por último el coronel ha finalizado diciendo que “si hace falta podemos llamar a los médicos forenses cómo testigos para que así lo acrediten, toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos, pruebas biológicas, cuchillos bolsas, guantes, testigos”.