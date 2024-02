La Pelopony: 6 cirugías faciales en un solo día en Turquía

La Pelopony, Yolanda Gallardo Barrero, conocida por su participación en 'Supervivientes', se sometió a seis cirugías faciales en un solo día en Turquía, desencadenando problemas de salud.

La historia de La Pelopony resalta los riesgos asociados con la búsqueda obsesiva de la perfección estética, enfocándose en la peligrosa tendencia de viajar a Turquía en busca de procedimientos más asequibles y rápidos.

La Pelopony: un viaje a Turquía que casi le cuesta la vida

La Pelopony, Yolanda Gallardo Barrero, reconocida ex concursante de 'Supervivientes', ha decidido someterse a una transformación radical, embarcándose en una odisea estética que la llevó hasta Turquía.

La artista, también conocida como 'la Pelopony', compartió abiertamente su experiencia a través de Instagram, revelando detalles impactantes de su viaje al quirófano.

La decisión de La Pelopony de someterse a seis cirugías faciales simultáneas en Turquía ha dejado a sus seguidores atónitos. Con 37 años, la artista se enfrentó a un proceso que incluyó un lifting de mandíbula, mejillas, cat eye, eyebrow, blefaroplastia y rinoplastia. A pesar de la aparente normalidad de estas intervenciones, los resultados fueron mucho más traumáticos de lo esperado.

Un despertar angustiante y desalentador

El testimonio de La Pelopony revela que el proceso no fue tan sencillo como esperaba. Despertar en una situación angustiante, con la vista nublada y la incapacidad para respirar, marcó el inicio de una pesadilla postoperatoria.

La inflamación extrema de su rostro, junto con vendajes y suturas, contribuyó a una apariencia desfigurada que la propia artista describió como "un montón de complicaciones".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda G.B (@lapelopony)

A pesar de haber elegido este camino estético, La Pelopony no pudo evitar lamentar su superficialidad. A través de sus redes sociales, expresó su arrepentimiento: "No me hacía falta... Yo ya estaba bien, era una chica guapa, pero siempre queremos más y más". Este autoanálisis la llevó a cuestionar su propia obsesión por la apariencia, atribuyendo su situación al karma por ser "tan superficial" y siempre desear ser más guapa.

El Precio de la Vanidad

La decisión de someterse a múltiples cirugías faciales en un solo día no es exclusiva de La Pelopony. La tendencia de viajar a Turquía en busca de procedimientos estéticos a precios supuestamente más asequibles ha ganado popularidad entre aquellos que buscan un cambio radical en su apariencia. Sin embargo, el caso de La Pelopony sirve como advertencia sobre los riesgos involucrados en este fenómeno en aumento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda G.B (@lapelopony)

La artista confesó haberse sometido a estas cirugías simultáneas debido a su apretada agenda y la falta de tiempo para realizarlas por separado. Aunque el costo era una consideración importante, La Pelopony admitió que el precio pagado fue mucho más alto de lo esperado.

Los problemas respiratorios, la hinchazón extrema y la incapacidad para abrir la boca se convirtieron en consecuencias graves y aterradoras de sus decisiones estéticas.

Lecciones aprendidas y una llamada de atención

A su regreso a España, La Pelopony compartió su experiencia para concienciar sobre los peligros de someterse a múltiples cirugías en un solo día. Aunque no lamenta haber compartido su proceso en las redes sociales, deja claro que su objetivo principal ahora es recuperarse y advertir a otros sobre los riesgos involucrados. Agradeció el apoyo de sus seguidores durante estos días difíciles, reconociendo el impacto que tuvo en su salud física y emocional.

Este episodio no es el primer retoque estético al que se somete La Pelopony, pero sin duda es el más impactante y peligroso. Más allá de la búsqueda de la perfección estética, su historia se convierte en un recordatorio de los límites que no deben cruzarse en la búsqueda de la belleza.

La Pelopony, una vez "la más superficial del mundo", ahora comparte una lección valiosa sobre aceptación y la importancia de pensar dos veces antes de someterse a cambios drásticos por una apariencia perfecta.

La Pelopony: Un Viaje Musical y Vital

Yolanda Gallardo Barrero, nacida el 14 de junio de 1986 en Sabadell, Vallès Occidental, ha dejado una huella significativa en la escena musical catalana bajo el nombre artístico de La Pelopony.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda G.B (@lapelopony)

Desde temprana edad, demostró ser un diamante en bruto, destacando no solo como gogó, sino también como talentosa bailarina de pole dance, una disciplina en la que pronto se convirtió en una de las mejores.

Sin embargo, la vida de La Pelopony dio un giro importante después de una ruptura sentimental en 2010. Este acontecimiento marcó una catarsis necesaria, llevándola a redescubrirse y sumergirse completamente en el mundo de la música. A pesar de las críticas negativas y las dificultades que enfrentó en su proyecto musical, La Pelopony se mantuvo firme, adoptando la filosofía de Britney Spears: "¿Quieres algo? trabaja, zorra" mucho antes de que estas palabras se hicieran famosas.

El Ascenso a la Fama

En 2013, La Pelopony comenzó su ascenso a la fama al publicar el videoclip de su primer single, "Sentir", en su canal de YouTube. Este paso la catapultó a la atención del público, pero fue su participación en el programa de telerrealidad Supervivientes en 2014, transmitido por Telecinco, lo que consolidó su popularidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yolanda G.B (@lapelopony)

Posteriormente, entre 2015 y 2017, La Pelopony se convirtió en colaboradora del programa Cazamariposas, también de Telecinco, demostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento. A pesar de los altibajos, La Pelopony se mantuvo resiliente y fiel a su visión artística.

En 2021, enfrentó controversias al saltarse repetidamente el confinamiento por la covid-19 para promocionar su videoclip "Vampiros". Aunque estas acciones generaron críticas, La Pelopony continuó enfocada en su carrera.

En octubre de 2022, intentó participar en el Benidorm Fest 2023, preselección para Eurovisión, pero un error en la fecha lo impidió. A pesar de su solicitud a la organización para admitir su tema "Distorsión", no tuvo éxito. Sin embargo, en 2023, persistió y se presentó nuevamente a la preselección del Benidorm Fest 2024 con el tema "Chamán", aunque no logró ser seleccionada entre los finalistas.

Explorando su Faceta Musical

La Pelopony, además de ser una destacada bailarina y personalidad televisiva, se ha consolidado como una artista musical independiente. Su discografía, lanzada inicialmente como singles y posteriormente agrupada en álbumes recopilatorios, incluye temas como "Androgénico", "Tremenda", "Talismán" y "Eva". Cada canción refleja la fuerza, los sentimientos y la ilusión que La Pelopony ha querido plasmar en su música.

A pesar de las dudas iniciales, La Pelopony persistió en su sueño musical. Incluso cuando el productor Marc Martín le advirtió sobre las dificultades de tener éxito con música pop en español, inspirada en figuras como Lady Gaga y Britney Spears, ella decidió arriesgarse. Este valiente salto al desconocido marcó el comienzo de una carrera musical única y auténtica.

En conclusión, La Pelopony ha demostrado a lo largo de los años que su talento va más allá de las etiquetas y los juicios. Sin embargo la vanidad la ha llevado a tomar decisiones erróneas como someterse a varias cirugías en un solo día algo que no se debe hacer.

No hace falta irse a Turquía en España existen magníficos cirujanos plásticos, pero ninguno recomendaría a su paciente hacerse 6 cirugías en un día. La salud no tiene precio, y va más allá de una cara bonita, hay que tener claro los riesgos de someterse a cualquier operación quirúrgica.